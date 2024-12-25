Мостовой об Абаскале: «Пусть возглавит «Сокол», например. Гильермо, подними уровень футбола в Саратове! И там свой багаж тоже можно будет оставить!»

Александр Мостовой предложил Гильермо Абаскалю возглавить «Сокол».

Испанский тренер в интервью «Матч ТВ » заявил: «Продолжаю ли следить «Спартаком »? Да, конечно. И не только за «Спартаком», а за всем российским футболом. У меня в «избранном» приложение, где есть первый и второй российский дивизионы, Кубок. Я за всем слежу».

Абаскаль также отметил , что считает, что сейчас «Спартак» добивается успехов на его багаже. Испанец тренировал красно-белых с лета 2022 по весну 2024 года.

«Продолжает следить за первым и вторым дивизионами? А пусть Абаскаль возглавит саратовский «Сокол », например! Гильермо, приезжай и подними уровень футбола в Саратове! И там свой багаж тоже можно будет оставить (смеется)!

Так что, я совсем не удивлюсь, если бывший главный тренер «Спартака» вернется в Россию!» – сказал экс-игрок красно-белых Мостовой.

После 21 тура Мелбет Первой лиги «Сокол» набрал 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Мостовой об Абаскале: «Багаж где-то потерял и никто не мог его найти. Хорошо, появился Станкович и подобрал. Люди, которые в футбол не играли, не знают, что такое боль, кровь и так далее»

Александр Мостовой: «Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля. Ценный груз, надо пользоваться, надеюсь, и мне сумочку оставил. Я бы еще в Гранаду съездил – там должен лежать хотя бы пакетик»