Пономарев про Абаскаля и Станковича: «Тренер – это нянька для игроков, все время нужно с этими идиотами находиться. Сейчас еще и богатые идиоты – не должны они стоить больше 10 000 долларов»
Бывший главный тренер красно-белых высказался о команде, которая идет третьей в этом сезоне Мир РПЛ под руководством Деяна Станковича: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами».
«Футболисты «Спартака» не уважали Абаскаля, но уважают Станковича. Деян здорово игру поставил команде. Огромное удовольствие я получал от того, как действуют спартаковские футболисты в последних матчах. А при Гильермо мне не нравился футбол красно-белых.
А вообще тренерская профессия – очень сложная. Тренер – это нянька для игроков. Все время нужно с этими идиотами находиться. Они идиоты полные! Сейчас еще и богатые идиоты.
Раньше хоть все одинаково получали. Заработали 80 рублей, пошли в ресторан, проели, пропили.
Не должны российские футболисты стоить больше 10 000 долларов. Пусть у народа спросят, сколько они должны получать. Зачем такие деньги платить?!» – сказал бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев.
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