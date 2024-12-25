Мостовой об Абаскале: «Багаж где-то потерял и никто не мог его найти. Хорошо, появился Станкович и подобрал. Люди, которые в футбол не играли, не знают, что такое боль, кровь и так далее»

Александр Мостовой прокомментировал заявления Гильермо Абаскаля о «Спартаке».

Испанский специалист говоря о красно-белых заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами» . Абаскаль покинул «Спартак» в апреле.

«Объявился Гильермо Абаскаль с такими высказываниями громкими, что оказывается «Спартак» играет на его багаже. Тогда в ответ можно сказать, что тот багаж, который он два года возил по нашей стране, потом где-то потерял и никто не мог его найти. Хорошо, что появился Станкович, подобрал этот багаж, и собрал, потому что он был везде разбросан. Представляете, до какой степени человек себя превозносит.

Это всегда так бывает. Я много раз говорил: те люди, которые в футбол никогда не играли, не знают, что такое боль, кровь и так далее. Совести, к сожалению, не у всех достаточно. Какой багаж? Откуда он взял этот багаж? Где? Хорошо, что Станкович нашел этот багаж», – заявил бывший полузащитник «Спартака ».

Александр Мостовой: «Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля. Ценный груз, надо пользоваться, надеюсь, и мне сумочку оставил. Я бы еще в Гранаду съездил – там должен лежать хотя бы пакетик»