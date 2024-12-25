«Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака». При нем Угальде забил 1 мяч в 15 матчах, а без него – 16 голов. Это не его багаж». Шикунов о словах экс-тренера красно-белых
«С чего это Абаскаль решил, что нынешний «Спартак» играет на его «багаже»? При нем Угальде забил один мяч в 15 матчах, а без него – 16 голов. Я не считаю, что это его багаж.
Конечно, там те же футболисты, но они уже в другом состоянии и на другом ходу. Это уже совсем другая команда.
Раньше были интриги. Мы не знали перед матчем, кто из футболистов будет играть. Каждую игру меняли четыре-пять футболистов, не было стабильного состава.
Надо отдать должное Станковичу, что перед паузой он наиграл состав, и все на 99 процентов знали, кто будет играть. Станкович нашел применение всем, поэтому у всех пошло и появилась уверенность.
При Абаскале мы бы не знали, что Угальде – топовый игрок. Все думали, что это серость. Это яркий пример. Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака».
Наверное, Абаскаль ищет себе работу и таким заявлением хочет высветиться. Возможно, он в Испании всем рассказывает, что заложил фундамент этого «Спартака», которым руководит Станкович. Он просто болтает языком. Ничего в команде нет от него – и слава богу.
Хорошо, что руководству хватило духа уволить Абаскаля. При Станковиче мы видим совсем другую команду, которая отстает на два очка от первого места. Все по-другому», – сказал бывший спортивный директор красно-белых.
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