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У «Барселоны» 5 очков в 7 последних матчах Ла Лиги. Такого не было 20 лет – со времен Райкарда

«Барселона» набрала всего 5 очков в 7 матчах Ла Лиги впервые за 20 лет.

Каталонская команда дома уступила «Атлетико» (1:2) в 18-м туре чемпионата Испании, пропустив на 96-й минуте.

В семи последних матчах Ла Лиги у «Барсы» 4 поражения, 2 ничьих и победа, то есть 5 очков.

В последний раз такие неудачные результаты на этом отрезке у «Барселоны» были в период с ноября 2003 года по январь 2004-го.

Тогда команду тренировал Франк Райкард. Сине-гранатовые в итоге заняли второе место в Примере, отстав на 5 очков от «Валенсии».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mister Chip
logoБарселона
logoФранк Райкард
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoАтлетико
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