«Барселона» проиграла 3 домашних матча в Ла Лиге кряду впервые с 1965 года

«Барселона» c прошлого века не проигрывала дома в Ла Лиге трижды подряд.

Сегодня команда Ханси Флика уступила на «Олимпик Льюис Компанис » «Атлетико » – 1:2. Ранее ее победили «Леганес» (1:0) и «Лас-Пальмас» (2:1).

Подобное произошло всего во второй раз в истории. Впервые «блауграна» проиграла в чемпионате на своем поле три раза подряд в 1965 году.