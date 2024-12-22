«Барселона» проиграла 3 домашних матча в Ла Лиге кряду впервые с 1965 года
«Барселона» c прошлого века не проигрывала дома в Ла Лиге трижды подряд.
Сегодня команда Ханси Флика уступила на «Олимпик Льюис Компанис» «Атлетико» – 1:2. Ранее ее победили «Леганес» (1:0) и «Лас-Пальмас» (2:1).
Подобное произошло всего во второй раз в истории. Впервые «блауграна» проиграла в чемпионате на своем поле три раза подряд в 1965 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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