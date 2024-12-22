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«Атлетико» обыграл «Барсу» в гостях впервые с 2006 года. Симеоне пришел в 2011-м

«Атлетико» победил «Барсу» на выезде впервые за почти 19 лет.

Команда Диего Симеоне обыграла «Барселону» со счетом 1:2 в 18-м туре Ла Лиги.

Это первая гостевая победа «Атлетико» над каталонцами с февраля 2006 года (3:1). Тогда у мадридцев было две победы подряд в столице Каталонии.

Также это первая выездная победа Симеоне над «Барселоной». Аргентинский тренер возглавляет «матрасников» в декабре 2011 года.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
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