«Атлетико» обыграл «Барсу» в гостях впервые с 2006 года. Симеоне пришел в 2011-м

«Атлетико» победил «Барсу» на выезде впервые за почти 19 лет.

Команда Диего Симеоне обыграла «Барселону» со счетом 1:2 в 18-м туре Ла Лиги .

Это первая гостевая победа «Атлетико » над каталонцами с февраля 2006 года (3:1). Тогда у мадридцев было две победы подряд в столице Каталонии.

Также это первая выездная победа Симеоне над «Барселоной». Аргентинский тренер возглавляет «матрасников» в декабре 2011 года.