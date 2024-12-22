«Барселона» выиграла 1 из 4 последних матчей. У команды Флика 3 поражения за 3 недели

«Барселона» выиграла лишь один из четырех последних матчей.

Команда Ханси Флика сегодня уступила «Атлетико » (1:2) в 18-м туре Ла Лиги . Предыдущий матч, против «Леганеса», «блауграна» тоже проиграла – 0:1.

Начиная с 30 ноября у каталонцев две победы, ничья и три поражения.

Следующий матч «блауграны» состоится уже в 2025 году: 4 января «Барселона » встретится с «Барбастро» в Кубке Испании.