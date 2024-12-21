Экс-жена Кейта Бальде об измене бывшего мужа с Вандой: «У Икарди есть доказательства, записи с камер. Она спала с моим мужем и присылала мне фото – не знаю, как ее назвать»

Экс-жена Кейта Бальде рассказала об измене ее бывшего мужа с Вандой Нарой.

В январе 2023 года стало известно , что Икарди подозревает Ванду в измене с Кейта Бальде, с которым вместе выступал за «Интер» в сезоне-2018/19.

Хотя бывший нападающий сборной Сенегала и его супруга (теперь уже бывшая) отрицали обвинения , впоследствии женщина признала , что измена действительно была.

«Мы женились в мае 2022 года. Мне казалось, что я живу в мечте, но нет. Через два месяца муж этой дамы [Ванды Нары] связался со мной и рассказал, что в его доме состоялась встреча между моим мужем и его женой.

Есть доказательства – записи с камер дома. Но хуже всего то, что когда я позвонила ей и мужу, чтобы прояснить все, через полчаса эта дама рассказала мне, что сопровождала моего мужа в течение нескольких дней в Дубае. Она отправила мне переписки и совместные фотографии.

Думаю, она сделала это, потому что ей не понравились слова, что у меня нет ничего общего с теми людьми, которые живут сплетнями. Может быть, она почувствовала, что ее осуждают!

Женщина, которая спит с моим мужем, а потом присылает мне фотографии, – я не знаю, как ее назвать! Я не буду рассказывать вам больше никаких подробностей, потому что они ужасны», – сказала Симона Гуатьери.

Икарди в диалоге с бывшей тещей про лейкемию Ванды написал: «Кто сказал, что она не заразилась, когда спала с моим коллегой в Милане?» Вероятно, речь про Кейта Бальде