  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-жена Кейта Бальде об измене бывшего мужа с Вандой: «У Икарди есть доказательства, записи с камер. Она спала с моим мужем и присылала мне фото – не знаю, как ее назвать»
8

Экс-жена Кейта Бальде об измене бывшего мужа с Вандой: «У Икарди есть доказательства, записи с камер. Она спала с моим мужем и присылала мне фото – не знаю, как ее назвать»

Экс-жена Кейта Бальде рассказала об измене ее бывшего мужа с Вандой Нарой.

В январе 2023 года стало известно, что Икарди подозревает Ванду в измене с Кейта Бальде, с которым вместе выступал за «Интер» в сезоне-2018/19.

Хотя бывший нападающий сборной Сенегала и его супруга (теперь уже бывшая) отрицали обвинения, впоследствии женщина признала, что измена действительно была.

«Мы женились в мае 2022 года. Мне казалось, что я живу в мечте, но нет. Через два месяца муж этой дамы [Ванды Нары] связался со мной и рассказал, что в его доме состоялась встреча между моим мужем и его женой.

Есть доказательства – записи с камер дома. Но хуже всего то, что когда я позвонила ей и мужу, чтобы прояснить все, через полчаса эта дама рассказала мне, что сопровождала моего мужа в течение нескольких дней в Дубае. Она отправила мне переписки и совместные фотографии.

Думаю, она сделала это, потому что ей не понравились слова, что у меня нет ничего общего с теми людьми, которые живут сплетнями. Может быть, она почувствовала, что ее осуждают!

Женщина, которая спит с моим мужем, а потом присылает мне фотографии, – я не знаю, как ее назвать! Я не буду рассказывать вам больше никаких подробностей, потому что они ужасны», – сказала Симона Гуатьери.

Икарди в диалоге с бывшей тещей про лейкемию Ванды написал: «Кто сказал, что она не заразилась, когда спала с моим коллегой в Милане?» Вероятно, речь про Кейта Бальде

Опубликовано: Sports
Источник: Clarin
logoКейта Бальде
происшествия
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
светская хроника
logoМауро Икарди
logoВанда Нара
девушки и спорт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Икарди в диалоге с бывшей тещей про лейкемию Ванды написал: «Кто сказал, что она не заразилась, когда спала с моим коллегой в Милане?» Вероятно, речь про Кейта Бальде
27вчера, 20:05
Зарема Салихова: «Спартак» очень напоминает «Челси» после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди»
2211 ноября, 18:18
Экс-жена Бальде об измене Кейта с Вандой: «Он сделал худшее из возможного, уехав с чужой женой. Мы расстались через несколько месяцев после шикарной свадьбы на 200 гостей, было стыдно»
589 октября, 15:50
Зарема о «Спартаке»: «Амарал не смог сплавить Мартинса и Николсона, а теперь выезжает на них. Малышев снова может нечленораздельно вещать после побед»
286 октября, 13:46
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Атлетико», «Реал» сыграет с «Севильей» в воскресенье
18сегодня, 05:06
Карьерный сайт Спортса’’ – место, где вы найдете все о работе в Спортсе’’. Присоединяйтесь к фанатам своего дела!
45 минут назадВакансия
«Барса» интересуется Сане, у которого истекает контракт. Приоритет вингера «Баварии» – остаться в Бундеслиге
647 минут назад
Дюков о возможном нейтральном статусе сборной России в случае снятия бана: «Мое мнение: надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном»
46сегодня, 09:28
Экс-жена Сафонова о том, почему добивалась психэкспертизы Матвея: «Он придумывает исковые заявления, а его слова расходятся с делами. Предположила, что у него синдром сутяжничества»
58сегодня, 09:14
🏆 Кто лучший спортсмен России-2024? Большое голосование Спортса’‘
сегодня, 08:40
«Гвардиола с трудом справляется со злорадством людей, наслаждающихся его поражениями. Результаты «Сити» сильно тяготят Пепа, учитывая его одержимость». Кифт о тренере
36сегодня, 08:36
Германия выступает за возвращение России, Норвегия и Швеция не против, заявил генсек РФС: «Против порядка 30% стран – Дания, например»
115сегодня, 08:13
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Виллы», «Арсенал» против «Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
15сегодня, 08:05
Ребров о запрете вратарям выставлять колено: «Надо отменять. Полевые понимают, что им можно больше, летят до конца и калечат голкиперов – как было со Злобиным и Доннаруммой»
34сегодня, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
Глушаков не возглавит «Химки-2», в клубе его не видят в этой роли. При нем команда провела два просмотровых матча
120 минут назад
Пеп о зимних трансферах «Ман Сити»: «Мы не фанаты этого, но сейчас особые обстоятельства. Посмотрим»
5сегодня, 09:45
Умер чемпион мира 1966 года Джордж Истхэм. Экс-форварду «Арсенала» было 88
2сегодня, 09:17
Гильермо Абаскаль: «Никогда не терял связь с Промесом. Уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне как капитан»
15сегодня, 08:52
Рубен Семеду: «Разница между Катаром и Европой – в безопасности. В Дохе семья спокойна, можно делать то, что тебе нравится»
8сегодня, 08:43
Кубок Франции. «Гавр» Кузяева в гостях у «Бриошена», «Тулуза» сыграет с «О-Лионне», «Ницца» против «Корте»
2сегодня, 08:15
Экс-защитник «Баварии» Фуст: «Мне комфортнее было с Тухелем — он разговаривал с молодыми игроками, что-то подсказывал. Нагельсманна же общение с нами не интересовало»
7сегодня, 07:41
«Барселона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
14сегодня, 07:30
Сане о будущем: «Хочу остаться в «Баварии». Дела идут хорошо, так что посмотрим»
2сегодня, 07:17
«Кристал Пэлас» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1сегодня, 06:48
Рекомендуем