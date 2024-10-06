Зарема о «Спартаке»: «Амарал не смог сплавить Мартинса и Николсона, а теперь выезжает на них. Малышев снова может нечленораздельно вещать после побед»

Зарема Салихова оценила работу спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

В 11-м туре Мир РПЛ красно-белые обыграли «Ростов» со счетом 3:0. Ямайский форвард Шамар Николсон сделал дубль.

«Ради покупки Бальде умелые корпоративные управленцы сплавили Шамара из «Спартака».

Много пользы им в итоге от Кейта? Теперь его функции в команде выполняет Довбня, но за другие деньги. Бальде радовался за всех за 2,5 миллиона евро в год.

Амарал (спортивный директор красно-белых – Спортс’‘) не смог сплавить Мартинса и Шамара, а теперь выезжает на них, а Малышев (генеральный директор «Спартака») может снова нечленораздельно вещать после победных игр», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова .

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