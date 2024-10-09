Экс-жена Бальде об измене Кейта с Вандой: «Он сделал худшее из возможного, уехав с чужой женой. Мы расстались через несколько месяцев после шикарной свадьбы на 200 гостей, было стыдно»

Бывшая жена Кейта Бальде рассказала о разводе с футболистом.

Экс-футболист «Спартака », ныне играющий за «Сивасспор », начал встречаться с моделью и телеведущей Симоной Гуатьери в 2017 году. Они женились в 2022 году, а в 2024-м пара рассталась.

«Я довольна принятым решением... Но чтобы чувствовать себя хорошо, мне пришлось сделать еще один шаг. Я обратилась за помощью к психологу. Меня бы осудили за то, чего я не делала. Никто меня не поддерживал.

Я пыталась скрывать случившееся. Мне было очень стыдно – у нас была шикарная свадьба, на которой присутствовали 200 гостей, а через несколько месяцев мы расстались. Мне было очень стыдно. Я не знала, как объяснить это своей семье, для меня это очень важно. Я только что обзавелась семьей и не могла поверить, что мой брак распадается. Я также пыталась убедить себя, что все может быть как раньше», – сказала Гуатьери в интервью Fanpage.

Девушка также подтвердила информацию об измене Бальде с Вандой Нарой , супругой форварда «Галатасарая » Мауро Икарди . Сообщалось, что встреча произошла в январе 2023 года – Ванда после ссоры с Мауро улетела в Дубай, где ее встретил Бальде, который находился в ОАЭ на тренировочном сборе со «Спартаком».

«Я должна была вернуться в Москву, но я не сделала этого, потому что узнала об этой встрече.

Он сделал худшее из возможного – уехал с чужой женой, которая просто играла с ним. Для меня брак закончился. У меня навсегда останется неприятный осадок. Семья была разрушена. Необходимо было поддерживать баланс ради детей.

Я могу с уверенностью сказать, что не заслужила всего этого. Я посвятила себя ему, я была честна. Я всегда думала о доме, о детях. Я бросила работу ради него.

Я не знаю, [пытался ли Бальде помириться] из страха перед последствиями или потому что понял, что совершил глупость... Но что-то внутри меня сломалось. Думаю, его окружают не те люди», – сказала Гуатьери.