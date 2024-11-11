Зарема Салихова: «Спартак» очень напоминает «Челси» после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди»

Зарема Салихова высказалась о ситуации в «Спартаке».

Вчера пост спортивного директора клуба покинул Томаш Амарал .

«Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди. Чем трансфер Бальде отличается от трансфера Жозе ? Только тем, что Жозе не так радостно празднует голы, но с этой функцией отлично справляется Довбня. Чем трансфер Мевли отличается от трансфера Абены?

В каждом случае был трансферный комитет и подписи руководителей, а почему на выход тогда только Амарал? Те же люди брали немого Эшуорта, с которым Абаскаль работать не собирался. Сменили Эша на Амарала с условием не трогать Абаскаля. Какой нормальный спортивный директор пойдет на это?

Следующим уйдет Станкович, если, конечно, сам не назначит спортивного, с которым будет душа в душа привозить еще больше абен. Реакция Малышева на вопрос о главном спортивном и участии в этом Станковича – тому подтверждение. Так будет до бесконечности.

Главное – рассказывать болельщикам, что в следующее трансферное окно выделят огромный бюджет на трансферы в качестве подтверждений своих амбиций на чемпионство», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака » Леонида Федуна.