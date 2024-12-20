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  • Икарди в диалоге с бывшей тещей про лейкемию Ванды написал: «Кто сказал, что она не заразилась, когда спала с моим коллегой в Милане?» Вероятно, речь про Кейта Бальде
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Икарди в диалоге с бывшей тещей про лейкемию Ванды написал: «Кто сказал, что она не заразилась, когда спала с моим коллегой в Милане?» Вероятно, речь про Кейта Бальде

Мауро Икарди в переписке с бывшей тещей дал понять, что Ванда Нара ему изменяла.

В январе 2023 года стало известно, что Икарди подозревает Ванду в измене с Кейта Бальде, с которым вместе выступал за «Интер» в сезоне-2018/19.

Хотя бывший нападающий сборной Сенегала и его супруга (теперь уже бывшая) отрицали обвинения, впоследствии женщина признала, что измена действительно была.

Infobae передает, что на днях была опубликована переписка Икарди с бывшей тещей, Норой Колосимо, в которой Мауро тоже указал на то, что Нара не была ему верна.

В разговоре о лейкимии, выявленной у Ванды, Колосимо связала проблемы дочери со здоровьем с тем, что Икарди изменил ей в 2021 году, спровоцировав депрессию.

В ответ на это игрок написал: «Считаю, винить меня в болезни совершенно нагло, учитывая, что я 11 лет поддерживал вас во всем и против всех. Не забывайте, кто поддерживал вас все эти годы, когда вы жили в Милане, Париже, Стамбуле и остальных местах, в которых вам хотелось быть.

Болезнь... Кто сказал, что ваша дочь не заразилась, когда спала в моем миланском доме с моим бывшим коллегой?»

Вдобавок Икарди обвинил бывшую тещу в том, что та вмешивалась в жизнь его детей, а также в причастности к ситуациям, которые футболист считал несправедливыми во время судебного процесса.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Infobae
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