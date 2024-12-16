ФИФА проведет премию The Best в онлайн-формате 17 декабря из-за отсутствия свободных дат в календаре и возможного бойкота церемонии
Церемония вручения наград The Best в 2024 году пройдет в онлайн-формате.
Как сообщает As, ФИФА приняла такое решение в связи с отсутствием свободных дат в календаре как в мужском, так и в женском футболе.
Кроме того, организаторы хотят избежать повторения ситуации, случившейся на предыдущей церемонии – тогда на гала-вечере не присутствовал ни один из трех финалистов премии The Best среди мужчин.
Победители в каждой из номинаций будут объявлены во вторник, 17 декабря.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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