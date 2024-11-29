Месси, Роналду, Винисиус, Мбаппе, Нино из «Зенита», Кейн, Холанд, Ямаль и Доннарумма – претенденты на попадание в символическую сборную The Best от ФИФА
В список включены 77 футболистов.
Голкиперы: Яссин Буну («Аль-Хилаль»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андрей Лунин («Реал»), Майк Меньян («Милан»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла)», Давид Райя («Арсенал»), Унаи Симон («Атлетик»), Ян Зоммер («Интер»), Ронвен Уильямс («Мамелоди Сандаунс»);
Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нино («Зенит»), Бремер («Ювентус»), Алессандро Бастони («Интер»), Либерато Какаче («Эмполи»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Данте («Ницца»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Федерико Димарко («Интер»), Джереми Фримпонг («Байер»), Алекс Гримальдо («Байер»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Рома»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Алистер Джонстон («Селтик»), Николас Отаменди («Бенфика»), Антонио Рюдигер («Реал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Джонатан Та («Байер»), Уильям Трост-Эконг («Аль-Холуд»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
Полузащитники: Лаутаро Акоста («Ланус»), Тьяго Альмада («Ботафого»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Джуд Беллингем («Реал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Эдуарду Камавинга («Реал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Гансо («Флуминенсе»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Фермин Лопес («Барселона»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Дани Ольмо («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Кристиан Пулишич («Милан»), Деклан Райс («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Хамес Родригес («Райо Вальекано»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Федерико Вальверде («Реал»), Флориан Виртц («Байер»), Гранит Джака («Байер»);
Нападающие: Акрам Афиф («Аль-Садд»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Аль-Кадисия»), Херман Кано («Флуминенсе»), Артем Довбик («Рома»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Джамал Мусиала («Бавария»), Суфьян Рахими («Аль-Айн»), Родриго («Реал»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Хосе Саломон Рондон («Пачука»), Букайо Сака («Арсенал»), Луис Суарес («Интер Майами»), Винисиус Жуниор («Реал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ламин Ямаль («Барселона»).
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