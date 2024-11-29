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Месси, Роналду, Винисиус, Мбаппе, Нино из «Зенита», Кейн, Холанд, Ямаль и Доннарумма – претенденты на попадание в символическую сборную The Best от ФИФА

ФИФА назвала претендентов на попадание в символическую сборную прошлого сезона.

В список включены 77 футболистов.

Голкиперы: Яссин БунуАль-Хилаль»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андрей Лунин («Реал»), Майк Меньян («Милан»), Георгий МамардашвилиВаленсия»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла)», Давид Райя («Арсенал»), Унаи Симон («Атлетик»), Ян Зоммер («Интер»), Ронвен Уильямс («Мамелоди Сандаунс»);

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), НиноЗенит»), БремерЮвентус»), Алессандро Бастони («Интер»), Либерато Какаче («Эмполи»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Данте («Ницца»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Федерико Димарко («Интер»), Джереми Фримпонг («Байер»), Алекс Гримальдо («Байер»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Рома»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Алистер Джонстон («Селтик»), Николас Отаменди («Бенфика»), Антонио Рюдигер («Реал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Джонатан Та («Байер»), Уильям Трост-Эконг («Аль-Холуд»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

Полузащитники: Лаутаро Акоста («Ланус»), Тьяго Альмада («Ботафого»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Джуд Беллингем («Реал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Эдуарду Камавинга («Реал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Гансо («Флуминенсе»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Фермин Лопес («Барселона»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Дани Ольмо («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Кристиан Пулишич («Милан»), Деклан Райс («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Хамес Родригес («Райо Вальекано»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Федерико Вальверде («Реал»), Флориан Виртц («Байер»), Гранит Джака («Байер»);

Нападающие: Акрам Афиф («Аль-Садд»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Аль-Кадисия»), Херман Кано («Флуминенсе»), Артем Довбик («Рома»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Джамал Мусиала («Бавария»), Суфьян Рахими («Аль-Айн»), Родриго («Реал»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Хосе Саломон Рондон («Пачука»), Букайо Сака («Арсенал»), Луис Суарес («Интер Майами»), Винисиус Жуниор («Реал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФИФА
logoГансо
logoЯссин Буну
logoТакефуса Кубо
logoРодриго
logoВиктор Дьокереш
logoОлли Уоткинс
logoАндрей Лунин
logoМайк Меньян
logoТони Кроос
logoЭдерсон
logoДжамал Мусиала
logoКилиан Мбаппе
logoАртем Довбик
logoАкрам Афиф
logoЛаутаро Акоста
logoАлекс Гримальдо
logoХосе Саломон Рондон
logoФабиан Руис
logoРубен Диаш
logoВильям Салиба
logoЛиберато Какаче
logoАшраф Хакими
logoЛионель Месси
logoЭмилиано Мартинес
logoДжонатан Та
logoФилип Фоден
logoАлистер Джонстон
logoЛуис Суарес
logoКристиан Пулишич
logoУильям Трост-Эконг
logoБукайо Сака
logoДанте
logoГранит Джака
logoЛамин Ямаль
logoФИФА
logoВинисиус Жуниор
Тьяго Альмада
logoЭмерик Лапорт
logoЛаутаро Мартинес
logoДеклан Райс
logoГеоргий Мамардашвили
logoНиколас Отаменди
logoКоул Палмер
logoХерман Кано
logoФедерико Вальверде
logoДани Ольмо
logoДаниэль Карвахаль
logoМатс Хуммельс
logoДавид Райя
logoПьер-Эмерик Обамеянг
logoНико Уильямс
logoРодри
logoФедерико Димарко
logoЯн Зоммер
logoУнаи Симон
logoБремер
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoАльфонсо Дэвис
logoЭрлинг Холанд
logoДжереми Фримпонг
logoАнтонио Рюдигер
logoДжуд Беллингем
logoМартин Эдегор
logoЭдуардо Камавинга
logoФермин Лопес
logoАлекс Баэна
logoМануэль Аканджи
logoКриштиану Роналду
logoХарри Кейн
logoХакан Чалханоглу
logoФлориан Виртц
logoАлессандро Бастони
logoГабриэл Магальяэс
logoХамес Родригес
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