Тренер «Райо» Перес о неназначенном пенальти c «Реалом»: «Мумин пнул Винисиуса, думаю, – не люблю врать. Свисток мог быть, но мог и не быть – это деликатные эпизоды, с ВАР нужно быть осторожным»

Тренер «Райо» Иньиго Перес высказался о неназначенном в пользу «Реала» пенальти.

На 76-й минуте матча команд в 17-м туре Ла Лиги (3:3) вингер Винисиус Жуниор оказался на газоне после контакта с ногой футболиста «Райо Вальекано» Абдула Мумина. Следует отметить, что бразильца коснулся и Джуд Беллингем, тоже боровшийся за мяч. Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра не стал назначать одиннадцатиметровый.

«Я не люблю врать и думаю, что Мумин пнул его [Винисиуса]. Я всегда стараюсь быть честным, и когда я это увидел, то сказал, что свисток может быть, но может и не быть.

Это деликатные эпизоды, с ВАР нужно быть предельно осторожным», – сказал Перес.

«Реалу» не дали пенальти после падения Винисиуса в штрафной. Игрок «Райо» задел ногой бразильца