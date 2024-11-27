Кадр дня: Пеп разодрал себя на матче ЛЧ. Рана на носу, вся лысина в красных полосах

«Сити» упустил 3:0.

В этот момент «Манчестер Сити» пропустил только первый мяч, оставалось играть всего 15 минут – а преимущество 3:1 казалось уверенным. Но Пеп Гвардиола секунд 20 сидел на скамейке вот так.

Он что, сразу увидел, как его команда сломалась?

После матча Гвардиола пришел общаться вот таким. Рана на носу была видна еще во время игры, но вот исполосованная голова.

На пресс-конференции у него спросили, в чем дело. Сказал, что поранил сам себя: показал, как ногтем содрал кожу на носу. И присвистнул: шффить!

Пошутил: «Хотел сделать себе больно».

«Сити» барахлит давно, принимали «Фейеноорд» после пяти поражений подряд – самый жуткий отрезок в карьере Пепа и в современной истории клуба.

Но тут все шло как нужно, Эрлинг Холанд сделал дубль, 75 минут полного контроля ситуации.

И 3:0 превратились в 3:3. «Сити» первым в истории Лиги чемпионов упустил преимущество в три мяча после 75-й минуты – вы можете в такое поверить?

Вероятно, это даже больнее поражения.