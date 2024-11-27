Гвардиола о царапинах на лице после 3:3 с «Фейеноордом»: «Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно»

Пеп Гвардиола высказался о царапинах на лице после 3:3 с «Фейеноордом».

«Манчестер Сити » не смог обыграть клуб из Нидерландов в 5-м туре Лиги чемпионов УЕФА – 3:3 после 3:0 к 75-й минуте.

Во время игры главный тренер «Сити» не раз хватался за голову. После игры испанец пришел на пресс-конференцию с заметной царапиной на носу и красными полосами на голове.

«Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно», – сказал Гвардиола с улыбкой.

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«Сити» упустил 3:0 за 15 минут до конца. Даже не верится – что вообще происходит?