Гвардиола о царапинах на лице после 3:3 с «Фейеноордом»: «Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно»
Пеп Гвардиола высказался о царапинах на лице после 3:3 с «Фейеноордом».
«Манчестер Сити» не смог обыграть клуб из Нидерландов в 5-м туре Лиги чемпионов УЕФА – 3:3 после 3:0 к 75-й минуте.
Во время игры главный тренер «Сити» не раз хватался за голову. После игры испанец пришел на пресс-конференцию с заметной царапиной на носу и красными полосами на голове.
«Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно», – сказал Гвардиола с улыбкой.
Кадр дня: Пеп разодрал себя на матче ЛЧ. Рана на носу, вся лысина в красных полосах
«Сити» упустил 3:0 за 15 минут до конца. Даже не верится – что вообще происходит?
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Bein Sports
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