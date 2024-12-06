ЦСКА предлагает Файзуллаеву улучшенный контракт, чтобы удержать в клубе (Metaratings)
ЦСКА намерен удержать в составе полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
По данным Metaratings, игроку сборной Узбекистана предлагают новый улучшенный контракт. Действующее соглашение ЦСКА с Файзуллаевым рассчитано до 30 июня 2026 года.
Файзуллаев проводит второй сезон в ЦСКА. В прошлом сезоне он провел в Мир РПЛ 22 матча, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач. В этом сезоне на его счету 14 матчей в РПЛ, 2 гола и 3 ассиста.
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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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