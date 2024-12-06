ЦСКА предлагает Файзуллаеву улучшенный контракт, чтобы удержать в клубе (Metaratings)

ЦСКА намерен удержать в составе полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

По данным Metaratings, игроку сборной Узбекистана предлагают новый улучшенный контракт. Действующее соглашение ЦСКА с Файзуллаевым рассчитано до 30 июня 2026 года.

Файзуллаев проводит второй сезон в ЦСКА. В прошлом сезоне он провел в Мир РПЛ 22 матча, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач. В этом сезоне на его счету 14 матчей в РПЛ, 2 гола и 3 ассиста.

«Монако» готов предложить около 15 млн евро за Файзуллаева. ЦСКА не продаст хавбека зимой («РБ Спорт»)

Хавбек ЦСКА Файзуллаев интересен «Сосьедаду» Захаряна (Metaratings)