Хавбек ЦСКА Файзуллаев интересен «Сосьедаду» Захаряна (Metaratings)

«Реал Сосьедад» предметно интересуется Аббосбеком Файзуллаевым из ЦСКА.

Об этом сообщает Metaratings. Ранее появилась информация , что «Монако» готов предложить около 15 млн евро за 21-летнего полузащитника.

Контракт Файзуллаева с ЦСКА действует до июня 2026 года. В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей в Мир РПЛ , отметившись 2 голами и 3 ассистами. Его подробная статистика – здесь .

Transfermarkt оценивает стоимость Файзуллаева в 6 млн евро.