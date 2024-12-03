Хавбек ЦСКА Файзуллаев интересен «Сосьедаду» Захаряна (Metaratings)
«Реал Сосьедад» предметно интересуется Аббосбеком Файзуллаевым из ЦСКА.
Об этом сообщает Metaratings. Ранее появилась информация, что «Монако» готов предложить около 15 млн евро за 21-летнего полузащитника.
Контракт Файзуллаева с ЦСКА действует до июня 2026 года. В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей в Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Его подробная статистика – здесь.
Transfermarkt оценивает стоимость Файзуллаева в 6 млн евро.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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