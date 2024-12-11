Агент о будущем Койта: «В ЦСКА сказали, что Секу нужен команде» 

Агент и брат Секу Койта высказался о будущем нападающего ЦСКА.

Сообщалось , что армейцы могут расстаться с малийцем в случае снятия трансферного бана.

«Конечно, нас беспокоит игровое время. Уход из ЦСКА ? Мы спрашивали клуб. Но нам сказали, что Койта нужен команде», — сказал Мамаду Койта.

Койта провел 12 матчей в этом сезоне Мир РПЛ , не отметившись результативными действиями.