Агент о будущем Койта: «В ЦСКА сказали, что Секу нужен команде»
Агент и брат Секу Койта высказался о будущем нападающего ЦСКА.
Сообщалось, что армейцы могут расстаться с малийцем в случае снятия трансферного бана.
«Конечно, нас беспокоит игровое время. Уход из ЦСКА? Мы спрашивали клуб. Но нам сказали, что Койта нужен команде», — сказал Мамаду Койта.
Койта провел 12 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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