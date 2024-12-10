  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Койта и Бистрович могут покинуть ЦСКА зимой. Игроки уйдут, если с клуба снимут трансферный бан («РБ Спорт»)
12

Койта и Бистрович могут покинуть ЦСКА зимой. Игроки уйдут, если с клуба снимут трансферный бан («РБ Спорт»)

Секу Койта и Кристиян Бистрович могут покинуть ЦСКА зимой.

По информации «РБ Спорт», московский клуб готов расстаться с 25-летним малийским форвардом и 26-летним хавбеком из Хорватии в случае снятия запрета на трансферы, наложенного ФИФА.

Напомним, армейцы должны в ближайшее время заплатить долг в три миллиона евро «Херенвену» за нигерийского нападающего Чидеру Эджуке, после чего трансферный бан будет снят.

Койта провел 12 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. У Бистровича также нет голов и передач за девять игр чемпионата России.

ЦСКА набрал 31 очко в 18 турах и занимает шестое место в турнирной таблице.

Итоги РПЛ к зимней паузе. Ультракоротко

ЦСКА – в топе скучных. А ведь были самыми зрелищными в прошлом сезоне!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoКристиян Бистрович
возможные трансферы
logoСеку Койта
logoпремьер-лига Россия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуглас Сантос: «Зенит» обязан взять титул, столетие – масштабная дата для клуба, города и всей страны. Конкуренты усиливаются, побеждать сложнее с каждым годом – ценно каждое очко»
57сегодня, 08:46
Шансы «Спартака» на чемпионство выросли до 17,5%. Вероятность титула «Зенита» – 40,2%, «Краснодара» – 35% (Opta)
55вчера, 10:05Фото
Николич про 1:0 с «Факелом»: «Очень доволен, три очка в Воронеже – это прекрасно. ЦСКА не допустил моментов у своих ворот – жаль, что не смогли забить второй»
228 декабря, 17:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Араухо включен в заявку «Барсы» на матч с «Боруссией» в ЛЧ. Защитник пропустил более 5 месяцев после травмы бедра
2 минуты назад
Депутат Свищев о желании Дугласа играть за Бразилию: «Неприятно было это читать. Надо быть внимательнее к спортсменам, получающим гражданство РФ»
1214 минут назад
Оппозиция Лапорте о «Барсе»: «Отсутствие прозрачности скрывает ошибки руководства. Сильная команда в слабом клубе становится нестабильной, мы в замкнутом круге»
129 минут назад
Ван дер Сар о кровоизлиянии в мозг: «Болело в шее и за лопатками. Меня вырвало – шторы были открыты, но я не видел света. Не ожидаешь, что это может случиться с 52-летним здоровым мужчиной»
131 минуту назад
Гендиректор «Динамо» о Медведевой: «Женя – амбассадор клуба, мы активно взаимодействуем. Она искренне болеет за нас, 2 года подряд ездила освещать сборы»
1447 минут назад
«Спартак» рассматривает Кагигао из «Галатасарая» в числе главных кандидатов на пост спортивного директора («СЭ»)
455 минут назад
«Нахер Роналду, пока есть Месси». Топурия готов пригласить Лео на свой бой в Майами
38сегодня, 09:51
«Пари НН» обратился в ЭСК по голу Угальде в матче со «Спартаком»
34сегодня, 09:30
Бонуччи об Аллегри: «Ситуации не позволяли нам поладить. Когда «Юве» продлил с ним контракт, пошли слухи, что я устроил скандал – клуб сказал, что не должен это комментировать. Не думаю, что сделал что-то не так»
6сегодня, 09:16
«Байер» и «Интер» зарубятся в Лиге чемпионов. Ставьте на БЕТСИТИ и получайте крутые призы!
сегодня, 09:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Наби Кейта перешел в «Ференцварош» на правах аренды. «Вердер» в апреле отстранил хавбека за отказ от поездки на матч Бундеслиги
215 минут назадФото
«Ред Булл» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3сегодня, 09:57
«Байер» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5сегодня, 09:26
ФНЛ запустила новый сайт. На нем есть ссылки на трансляции матчей Первой лиги и Второй лиги А и Б, статистика по текущему и прошлым сезонам
5сегодня, 09:15Фото
«Краснодар» отдаст 19-летнего Кокшарова в аренду «Пари НН». В форварде заинтересован Гончаренко («РБ Спорт»)
20сегодня, 08:55
Садыгов об Игнашевиче в «Химках»: «Ерунду какую‑то пишут. Артига возобновит работу после отпуска, насколько мне известно»
3сегодня, 08:12
«Аталанта» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
15сегодня, 07:25
Виктор Гусев о комментаторах: «Должен быть второй человек, анализирующий все. Не судил бы строго. Нынешнее поколение лучше разбирается в зарубежном футболе и многих аспектах игры»
6сегодня, 07:15
«Жирона» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:58
Колосков об РПЛ: «Бывают хорошие игры, но большинство – бестолковые. Игроки занимаются не футболом, а бесконечными тычками. Непонятно, как у нас их готовят»
5сегодня, 06:46