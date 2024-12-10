Койта и Бистрович могут покинуть ЦСКА зимой. Игроки уйдут, если с клуба снимут трансферный бан («РБ Спорт»)
Секу Койта и Кристиян Бистрович могут покинуть ЦСКА зимой.
По информации «РБ Спорт», московский клуб готов расстаться с 25-летним малийским форвардом и 26-летним хавбеком из Хорватии в случае снятия запрета на трансферы, наложенного ФИФА.
Напомним, армейцы должны в ближайшее время заплатить долг в три миллиона евро «Херенвену» за нигерийского нападающего Чидеру Эджуке, после чего трансферный бан будет снят.
Койта провел 12 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. У Бистровича также нет голов и передач за девять игр чемпионата России.
ЦСКА набрал 31 очко в 18 турах и занимает шестое место в турнирной таблице.
Итоги РПЛ к зимней паузе. Ультракоротко
ЦСКА – в топе скучных. А ведь были самыми зрелищными в прошлом сезоне!
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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