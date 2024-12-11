Диалло из «МЮ» выбрал Месси в споре с Роналду: «Извините, парни»
22-летний полузащитник принял участие в челлендже, в рамках которого, отвечая на вопросы, назвал 8 футболистов, а затем в сетке на выбывание выбрал лучшего среди них.
Диалло назвал Маркуса Рэшфорда лучшим футболистом из числа тех, с кем играл, Месси – своим кумиром в детстве. Он выбрал Алехандро Гарначо самым быстрым игроком из тех, кого видел. Амад назвал Уэйна Руни лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в истории АПЛ.
Он назвал Дидье Дрогба лучшим футболистом из Кот-д′Ивуара, игравшим в Премьер-лиге, Роналду – лучшим дриблером АПЛ, Неймара выбрал своим любимым вингером, а Неманю Видича – лучшим защитником в истории АПЛ.
Затем он выбрал Месси в споре с Рэшфордом, Руни – в споре с Гарначо, Роналду – в споре с Дрогба, Неймара – в с споре с Видичем, Месси – в споре с Руни, Роналду – в споре с Неймаром.
Перед финальным выбором Диалло закрыл лицо руками, потом улыбнулся и сказал: «Извините, парни, Месси».
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