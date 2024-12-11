15

Диалло из «МЮ» выбрал Месси в споре с Роналду: «Извините, парни»

Вингер «МЮ» Амад Диалло назвал Лионеля Месси лучшим вместо Криштиану Роналду.

22-летний полузащитник принял участие в челлендже, в рамках которого, отвечая на вопросы, назвал 8 футболистов, а затем в сетке на выбывание выбрал лучшего среди них.

Диалло назвал Маркуса Рэшфорда лучшим футболистом из числа тех, с кем играл, Месси – своим кумиром в детстве. Он выбрал Алехандро Гарначо самым быстрым игроком из тех, кого видел. Амад назвал Уэйна Руни лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в истории АПЛ.

Он назвал Дидье Дрогба лучшим футболистом из Кот-д′Ивуара, игравшим в Премьер-лиге, Роналду – лучшим дриблером АПЛ, Неймара выбрал своим любимым вингером, а Неманю Видича – лучшим защитником в истории АПЛ. 

Затем он выбрал Месси в споре с Рэшфордом, Руни – в споре с Гарначо, Роналду – в споре с Дрогба, Неймара – в с споре с Видичем, Месси – в споре с Руни, Роналду – в споре с Неймаром.

Перед финальным выбором Диалло закрыл лицо руками, потом улыбнулся и сказал: «Извините, парни, Месси».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
logoКриштиану Роналду
logoМанчестер Юнайтед
logoЛионель Месси
logoАмад Диалло
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoУэйн Руни
logoпремьер-лига Англия
logoАль-Хилаль
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМЛС
logoСборная Бразилии по футболу
logoНеймар
logoНеманя Видич
logoсборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoАлехандро Гарначо
logoДидье Дрогба
logoМаркус Рэшфорд
рейтинги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси – лучший игрок XXI века по версии Goal. Роналду – 2-й, Хави – 3-й, Зидан – 5-й, Роналдиньо – 6-й, Буффон – 9-й, Мбаппе – 22-й
2926 декабря, 12:15
Месси – лучший игрок XXI века по версии talkSPORT. Роналду – 2-й, Роналдиньо – 3-й, Зидан – 4-й, Анри – 7-й, Буффон – 16-й, Салах – 19-й, Мбаппе – 23-й, Бензема – 25-й
2633 декабря, 21:13
Винисиус, Месси, Роналду, Холанд, Ямаль, Мбаппе – финалисты премии игроку года от Globe Soccer Awards. Также названы претенденты на звание лучшего хавбека, форварда и молодого игрока
5628 ноября, 09:47
Деку о Месси: «Роналду был вингером, а потом стал бомбардиром. Лео всегда был Лео, его коснулся Бог. Он с самого начала был особенным»
7018 октября, 13:08
Месси – величайший футболист по версии GiveMeSport. Роналду – 2-й, Марадона – 4-й, Зидан – 8-й, Кака – 17-й, Яшин – 20-й, Бэйл – 24-й
30611 октября, 20:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Уход Клоппа – в топе главных событий 2024 года. Какой же он крутой...
вчера, 17:00Спецпроект
Макгиди дал инспектору ДПС 1500 долларов: «Он сказал «я не могу брать взятки» и тихо спросил: «Сколько?» В России, если у тебя достаточно денег, ты, кажется, порой можешь стоять выше законов и правил»
13958 минут назад
«Захарян не сыграет до конца года, скорее всего. Надо почувствовать тонус». Представитель хавбека «Сосьедада» о состоянии игрока
23сегодня, 09:08
Мурад Мусаев: «Странные вещи происходили в играх с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» – отменялись наши голы. «Краснодар» был лучше»
61сегодня, 08:58
Лига Европы. «Фенербахче» примет «Атлетик», «МЮ», «Тоттенхэм» и ПАОК Чалова и Оздоева проведут свои матчи в четверг
4сегодня, 08:52
Президент «ПСЖ» об Энрике: «У нас лучший тренер в мире и долгосрочный проект. Матчи ЛЧ с «Ман Сити» и «Штутгартом» – это финалы»
15сегодня, 08:43
С Монтьеля снимут обвинения. Чемпион мира-2022 проходит по делу о групповом изнасиловании модели у него дома
7сегодня, 08:31
Мбаппе забил 50-й гол в ЛЧ в 25 лет, только Месси сделал это раньше – в 24 года. Роналду – в 28 лет
53сегодня, 08:10
«Ман Сити» – явный фаворит матча с «Ювентусом». Ставьте на игру с фрибетом до 2000 рублей
сегодня, 08:00Реклама
Хлусевич интересен «Зениту» и «Динамо» (Иван Карпов)
101сегодня, 06:46
Ко всем новостям
Последние новости
Хедира о проблемах «Реала» без Крооса: «Мбаппе этого не решит. Анчелотти нужно изменить стиль игры, найти баланс»
7 минут назад
I Всероссийский юношеский турнир по футболу «Путь Будущего» среди команд 2013 года рождения ведущих академий пройдет с 17 по 21 декабря в футбольном манеже «Локомотива»
15 минут назадФото
Владислав Радимов: «Гол Кассьерры надо было засчитывать, отматывать 20 секунд – перебор. При пенальти «Краснодара» прошло 6 секунд. Арбитры ничего не объясняют, судят как хотят»
821 минуту назад
Медведев про интерес «Зенита» к Хлусевичу: «Это не так»
24сегодня, 08:51
Браим о 18-м месте «Реала» в ЛЧ: «Постараемся набрать 15 очков. Все только начинается» 
26сегодня, 07:56
Пивоваров о крыше на «ВТБ Арене»: «Такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций»
33сегодня, 07:38
«Боруссия» Дортмунд – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5сегодня, 07:24
«Интер Майами» включил Месси, Суареса, Бускетса, Альбу и еще 8 игроков в список защищенных перед драфтом расширения МЛС
11сегодня, 07:13
«Ювентус» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
8сегодня, 06:58
Макгиди об Эмери в «Спартаке»: «Видел, что он реально хороший тренер. Унаи еще 10 лет назад делал то, что сейчас признано в качестве стандартов в мировом футболе»
15сегодня, 06:24