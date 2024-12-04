Месси – лучший игрок XXI века по версии talkSPORT. Роналду – 2-й, Роналдиньо – 3-й, Зидан – 4-й, Анри – 7-й, Буффон – 16-й, Салах – 19-й, Мбаппе – 23-й, Бензема – 25-й
Лионель Месси признан лучшим игроком XXI века по версии talkSPORT.
Британская радиостанция составила список 25 лучших футболистов этого века. Аргентинец занял первое место, опередив Криштиану Роналду, – португалец стал вторым.
Рейтинг выглядит так:
1. Лионель Месси;
2. Криштиану Роналду;
3. Роналдиньо;
4. Зинедин Зидан;
5. Андрес Иньеста;
6. Хави;
7. Тьерри Анри;
8. Кака;
9. Луис Суарес;
10. Дани Алвес;
11. Андреа Пирло;
12. Филипп Лам;
13. Серхио Рамос;
14. Лука Модрич;
15. Фабио Каннаваро;
16. Джанлуиджи Буффон;
17. Роналдо;
18. Златан Ибрагимович;
19. Мохамед Салах;
20. Уэйн Руни;
21. Луиш Фигу;
22. Неймар;
23. Килиан Мбаппе;
24. Джон Терри;
25. Карим Бензема.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
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