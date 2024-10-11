  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси – величайший футболист по версии GiveMeSport. Роналду – 2-й, Марадона – 4-й, Зидан – 8-й, Кака – 17-й, Яшин – 20-й, Бэйл – 24-й
79

Месси – величайший футболист по версии GiveMeSport. Роналду – 2-й, Марадона – 4-й, Зидан – 8-й, Кака – 17-й, Яшин – 20-й, Бэйл – 24-й

Лионель Месси возглавил список величайших футболистов от GiveMeSport.

Рейтинг был составлен на основе таких критериев, как важность игрока для команды, трофеи на клубном уровне и уровне сборных, индивидуальные награды.

В тридцатку лучших попали:

1. Лионель Месси.

2. Криштиану Роналду.

3. Пеле.

4. Диего Марадона.

5. Йохан Кройфф.

6. Ференц Пушкаш.

7. Франц Беккенбауэр.

8. Зинедин Зидан.

9. Роналдо.

10. Альфредо Ди Стефано.

11. Мишель Платини.

12. Герд Мюллер.

13. Паоло Мальдини.

14. Гарринча.

15. Франко Барези.

16. Эйсебио.

17. Кака.

18. Марко ван Бастен.

19. Бобби Чарльтон.

20. Лев Яшин.

21. Роналдиньо.

22. Андрес Иньеста.

23. Хави.

24. Гарет Бэйл.

25. Руд Гуллит.

26. Джордж Бест.

27. Лука Модрич.

28. Роберто Баджо.

29. Ромарио.

30. Лотар Маттеус.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
logoБавария
logoМилан
logoПаоло Мальдини
logoКака
logoМанчестер Юнайтед
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
logoвысшая лига Нидерланды
logoСборная Нидерландов по футболу
logoМарко ван Бастен
logoАякс
logoСантос
logoвысшая лига Бразилия
logoСборная Бразилии по футболу
logoМЛС
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoСборная Германии по футболу
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoХави
logoРоналдиньо
logoАндрес Иньеста
logoЛионель Месси
logoРоналдо
logoФранц Беккенбауэр
logoЛотар Маттеус
logoЛев Яшин
logoГерд Мюллер
logoБобби Чарльтон
logoСборная Франции по футболу
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoМишель Платини
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
рейтинги
logoДинамо Москва
logoРомарио
logoНаполи
logoДиего Марадона
logoСборная Уэльса по футболу
logoЗинедин Зидан
logoПеле
logoЙохан Кройфф
logoГарет Бэйл
logoЭйсебио
logoРуд Гуллит
logoЛука Модрич
logoАльфредо Ди Стефано
logoРоберто Баджо
logoФеренц Пушкаш
logoФранко Барези
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoДжордж Бест
logoсборная СССР
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoГарринча
logoсборная ФРГ
logoИнтер Майами
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Антонио Кассано: «Я никогда не напивался, не принимал наркотики и не курил. У меня только один порок: обжорство, я просто животное»
7 минут назад
«Барселона» получит от ФИФА свыше 6,3 млн евро за травмированного в сборной Испании Гави
115 минут назад
В FA надеются, что Гвардиолу привлечет возможность перестроить сборную Англии. Платить как в «Ман Сити» ему не смогут (Daily Mail)
1434 минуты назад
Лига наций. Германия победила Боснию и Герцеговину, Нидерланды и Венгрия сыграли вничью, Украина была сильнее Грузии
13957 минут назад
Ван Дейк получил две желтые в течение 3 минут – за споры с судьей и фол на форварде Венгрии
7сегодня, 20:40
Кассано о Тотти: «Однажды обвинил его семью в краже чека, а он был под сиденьем машины. Мы не разговаривали 6-7 лет, но даже тогда делали сногсшибательные вещи на поле»
16сегодня, 20:39
Депутат Милонов: «Пиво – шмурдяк, не подходит для спортсменов: у мужиков сисяны растут, живот. А колу нужно подливать врагам, чтобы желудки испортились»
28сегодня, 20:15
Титов об РПЛ: «Идет посыл, что лучше взять тренера-иностранца, видимо. Почему? Не знаю. Надеюсь, вернется тенденция на российских специалистов»
22сегодня, 19:54
Леонардо про американцев в европейском футболе: «Управлять клубом – это не шоколад продавать. В «ПСЖ» за 13 лет выстроили бренд и создают нечто устойчивое, а у «Милана» за это время 4 владельца»
8сегодня, 19:49
Квалификация ЧМ-2026. Уругвай в гостях у Перу, Аргентина сыграла 1:1 с Венесуэлой, Бразилия одолела Чили
108сегодня, 19:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» продлил контракт с 17-летним Мартинесом, отступные – 50 млн евро. В августе защитник порвал «кресты» на тренировке с основой
18 минут назад
Аршавин о Слишковиче в «Оренбурге»: «Почему он говорит о 2-3 годах работы? Готовит руководство к тому, что могут вылететь? В «Спартаке» он ничего не выдумывал, простые решения принимал»
138 минут назад
От разрыва аневризмы умер 34-летний игрок 5-й французской лиги. Лескай потерял сознание во время матча и через несколько дней скончался в больнице
350 минут назад
Германия обыграла Боснию и Герцеговину на выезде – 2:1. Ундав сделал дубль, Джеко забил
9сегодня, 20:40
Дроздов про Россия – Украина в 1999-м: «Для нас это был шок. Мы столько матчей не проигрывали, даже вничью нельзя было сыграть. Ошибка такая трагическая – и не попали на Евро»
6сегодня, 20:28
Матвей Кисляк: «Не сказал бы, что ЦСКА ниже «Зенита» по классу на данный момент»
2сегодня, 20:22
Непомнящий о словах Глушенкова про пиво: «Так можно восстанавливать водно-солевой баланс. Игрок уровня топ-команд РПЛ должен изучать организм и понимать, что ему можно, а что нет»
7сегодня, 20:09
Мората о психологических проблемах: «Хотел бы прекратить говорить на эту тему, моя цель – не плакать и не жалеть себя. Хочу привлечь внимание к важной проблеме»
7сегодня, 20:06
Игра Украины с Грузией в Польше прерывалась из-за проблем с освещением на 8 минут
6сегодня, 19:58
Гасперини о новом формате ЛЧ: «Своего рода Суперлига: все направлено на увеличение зрелищности. Иногда это наносит ущерб – играем каждые 3 дня, не знаю, приводит ли это к травмам»
2сегодня, 19:46