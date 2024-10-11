Месси – величайший футболист по версии GiveMeSport. Роналду – 2-й, Марадона – 4-й, Зидан – 8-й, Кака – 17-й, Яшин – 20-й, Бэйл – 24-й

Лионель Месси возглавил список величайших футболистов от GiveMeSport.

Рейтинг был составлен на основе таких критериев, как важность игрока для команды, трофеи на клубном уровне и уровне сборных, индивидуальные награды.

В тридцатку лучших попали:

1. Лионель Месси .

2. Криштиану Роналду .

3. Пеле.

4. Диего Марадона .

5. Йохан Кройфф .

6. Ференц Пушкаш.

7. Франц Беккенбауэр.

8. Зинедин Зидан .

9. Роналдо.

10. Альфредо Ди Стефано.

11. Мишель Платини.

12. Герд Мюллер.

13. Паоло Мальдини.

14. Гарринча.

15. Франко Барези.

16. Эйсебио.

17. Кака.

18. Марко ван Бастен.

19. Бобби Чарльтон.

20. Лев Яшин.

21. Роналдиньо.

22. Андрес Иньеста.

23. Хави.

24. Гарет Бэйл.

25. Руд Гуллит.

26. Джордж Бест.

27. Лука Модрич.

28. Роберто Баджо.

29. Ромарио.

30. Лотар Маттеус.