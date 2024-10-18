Деку о Месси: «Роналду был вингером, а потом стал бомбардиром. Лео всегда был Лео, его коснулся Бог. Он с самого начала был особенным»
Деку сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Криштиану был вингером, игроком с дриблингом, а потом стал бомбардиром.
Лео всегда был Лео. Его коснулся Бог. Лео с самого начала был особенным», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью RAC1.
Деку: «Месси вырос в «Барсе» при поколении, которое уже побеждало. Ямаль – часть обновляющейся команды. Сейчас другие времена»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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