  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» рассматривает Эшуорта на должность спортивного директора. Ранее специалист покинул «МЮ» после 5 месяцев в клубе (ESPN)
4

«Арсенал» рассматривает Эшуорта на должность спортивного директора. Ранее специалист покинул «МЮ» после 5 месяцев в клубе (ESPN)

«Арсенал» рассматривает Дэна Эшуорта на должность спортивного директора.

Ранее 53-летний специалист покинул «Манчестер Юнайтед» после пяти месяцев в клубе.

ESPN отмечает, что Эшуорт ранее работал с управляющим директором лондонского клуба Ричардом Гарликом в «Вест Бромвиче».

Напомним, «Арсенал» остался без спортивного директора после ухода с этой должности Эду.

Нового руководителя выберет исполнительная группа, в которую войдут Гарлик, главный тренер Микель Артета, член совета директоров Тим Льюис и сопредседатель Джош Кронке.

Спортивный директор «МЮ» Эшуорт чувствовал себя отстраненным от принятия важных решений. Он хотел видеть британца Саутгейта во главе команды, а назначили Аморима (talkSPORT)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
ESPN
Дэн Эшуорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хюттер об «Арсенале»: «Одна из сильнейших команд в мире, но «Монако» едет в Лондон, чтобы показать свою лучшую игру» 
3вчера, 06:21
Артета об 1:1 с «Фулхэмом»: «Для доминантной победы не хватило миллиметров. «Арсенал» заслуживал выиграть с начала и до конца матча»
478 декабря, 17:25
Гол «Арсенала» «Фулхэму» на 88-й минуте отменили из-за офсайда Мартинелли перед пасом на Сака
218 декабря, 16:05Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дуглас о судейских ошибках против «Зенита»: «Мы это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что мы каждый год выигрываем титул за титулом»
422 минуты назад
Миодраг Божович: «Зенит» нельзя называть позором – он взял Кубок УЕФА, играл в ЛЧ. У них много денег, потому что спонсор дает – в чем проблема? Сильных всегда будут ненавидеть»
2331 минуту назад
Экс-жена Сафонова о выигранном деле по алиментам: «Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка! Пусть мой опыт принесет пользу другим детям России»
2942 минуты назад
Суд отклонил апелляцию Сафонова на назначение алиментов. Матвей будет выплачивать бывшей жене 25% зарплаты на содержание дочери
2148 минут назад
«Барсе» выплатят более 2,6 млн евро компенсации за травму Араухо в сборной Уругвая. Клуб получил более 9 млн евро по программе ФИФА за последний год
11сегодня, 14:33
Дуарте о Москве: «У меня есть шофер, в Парагвае спокойно сажусь за руль. В метро прокатился один раз – очень красиво, поезда современные и удобные»
14сегодня, 14:30
Лукман о «Реале»: «Мбаппе – один из лучших в мире и доказывал это тысячу раз. «Аталанта» думает не о мести за Суперкубок, а только об этой игре»
9сегодня, 14:15
Дуглас о критике «Зенита»: «Мы сильнейший клуб России, на нас смотрит остальная Европа. Хейтеры не знают нашей повседневной жизни, путь настоящих чемпионов – взаимоуважение»
30сегодня, 14:12
У Хвичи растяжение связок колена. Вингер «Наполи» травмировался в матче с «Лацио»
6сегодня, 14:02
Боксерша Иман Хелиф стала самым популярным спортсменом 2024 года по запросам в Google, Майк Тайсон – 2-й, Ламин Ямаль – 3-й
9сегодня, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Черышев о 0+0 Соболева в 11 играх за «Зенит» в РПЛ: «Нужно время. Рауль как-то 4 месяца не мог забить в Ла Лиге. И это в «Реале»!»
4 минуты назад
Депутат Журова о желании Дугласа играть за Бразилию: «Если иностранец приносит пользу, то предоставление гражданства РФ целесообразно. РФС должен оценивать такие моменты»
217 минут назад
Генич о Дзюбе в сборной: «Карпину не нужен. Мы что, играем длинными забросами? Если только Слуцкий возглавит команду и вызовет его, чтобы забил»
430 минут назад
Виктор Дьокереш: «Роналду и Ибрагимович вдохновляют меня – они выходят за рамки ожидаемого. Мои лучшие качества – сила, реализация и умение оказываться в нужном месте»
339 минут назад
Личка о целях на 2025 год: «Бороться за чемпионство. «Динамо» наверху – все шансы есть»
6сегодня, 13:58
Ромеро выбыл на 6 недель из-за мышечной травмы. Защитник «Тоттенхэма» сыграл 15 минут, вернувшись после повреждения пальцев ног
1сегодня, 13:43
Бонуччи о возможном переходе в «Сити» в 2016-м: «Маротта сказал, что меня не продадут даже за 100 млн. Предложение было близко к этому, но «Юве» сдержал слово»
7сегодня, 12:24
Паллистер о мигренях: «У меня их было 3-4 в год. Это влияло на зрение и речь, сильно болела голова – так продолжалось часами. Когда я перестал играть, они исчезли»
2сегодня, 11:55
Месси могут добавить в королевскую битву Fortnite
сегодня, 11:34Игры
«Сантос» не продлил аренду Педриньо у «Локомотива». Хавбек не играет за москвичей с 2022-го
8сегодня, 11:15