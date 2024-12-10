«Арсенал» рассматривает Эшуорта на должность спортивного директора. Ранее специалист покинул «МЮ» после 5 месяцев в клубе (ESPN)

«Арсенал» рассматривает Дэна Эшуорта на должность спортивного директора.

Ранее 53-летний специалист покинул «Манчестер Юнайтед» после пяти месяцев в клубе.

ESPN отмечает, что Эшуорт ранее работал с управляющим директором лондонского клуба Ричардом Гарликом в «Вест Бромвиче».

Напомним, «Арсенал» остался без спортивного директора после ухода с этой должности Эду.

Нового руководителя выберет исполнительная группа, в которую войдут Гарлик, главный тренер Микель Артета , член совета директоров Тим Льюис и сопредседатель Джош Кронке.

Спортивный директор «МЮ» Эшуорт чувствовал себя отстраненным от принятия важных решений. Он хотел видеть британца Саутгейта во главе команды, а назначили Аморима (talkSPORT)