«Арсенал» рассматривает Эшуорта на должность спортивного директора. Ранее специалист покинул «МЮ» после 5 месяцев в клубе (ESPN)
«Арсенал» рассматривает Дэна Эшуорта на должность спортивного директора.
Ранее 53-летний специалист покинул «Манчестер Юнайтед» после пяти месяцев в клубе.
ESPN отмечает, что Эшуорт ранее работал с управляющим директором лондонского клуба Ричардом Гарликом в «Вест Бромвиче».
Напомним, «Арсенал» остался без спортивного директора после ухода с этой должности Эду.
Нового руководителя выберет исполнительная группа, в которую войдут Гарлик, главный тренер Микель Артета, член совета директоров Тим Льюис и сопредседатель Джош Кронке.
Спортивный директор «МЮ» Эшуорт чувствовал себя отстраненным от принятия важных решений. Он хотел видеть британца Саутгейта во главе команды, а назначили Аморима (talkSPORT)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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