Артета об 1:1 с «Фулхэмом»: «Для доминантной победы не хватило миллиметров. «Арсенал» заслуживал выиграть с начала и до конца матча»

Микель Артета высказался о ничьей «Арсенала» в матче с «Фулхэмом» (1:1) .

Гол Букайо Сака на 88-й минуте отменили из-за офсайда у Габриэла Мартинелли.

«Разочарован, что мы не выиграли, потому что, на мой взгляд, мы заслуживали победу с начала и до конца матча. Мы сделали почти все, что нужно для победы. Но такова сила соперников и этой лиги. Нам не хватило миллиметров до действительно доминантной победы».

О том, создает ли «Арсенал» достаточно моментов с игры

«Этого никогда не бывает достаточно, если вы не забиваете три, четыре или пять голов».

О перестановках в обороне

«Я не знаю. Я не могу обещать, что с другими игроками этого бы не произошло. Иногда нужно отдать должное сопернику», – сказал главный тренер «Арсенала ».