Артета об 1:1 с «Фулхэмом»: «Для доминантной победы не хватило миллиметров. «Арсенал» заслуживал выиграть с начала и до конца матча»
Микель Артета высказался о ничьей «Арсенала» в матче с «Фулхэмом» (1:1) .
Гол Букайо Сака на 88-й минуте отменили из-за офсайда у Габриэла Мартинелли.
«Разочарован, что мы не выиграли, потому что, на мой взгляд, мы заслуживали победу с начала и до конца матча. Мы сделали почти все, что нужно для победы. Но такова сила соперников и этой лиги. Нам не хватило миллиметров до действительно доминантной победы».
О том, создает ли «Арсенал» достаточно моментов с игры
«Этого никогда не бывает достаточно, если вы не забиваете три, четыре или пять голов».
О перестановках в обороне
«Я не знаю. Я не могу обещать, что с другими игроками этого бы не произошло. Иногда нужно отдать должное сопернику», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football.London
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