Хюттер об «Арсенале»: «Одна из сильнейших команд в мире, но «Монако» едет в Лондон, чтобы показать свою лучшую игру» 

Ади Хюттер высказался в преддверии матча «Монако» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

«На текущем отрезке «Арсенал » является одной из сильнейших команд в мире, в их составе собрано много звездных исполнителей. Микель Артета проделывает безупречную работу на тренерском мостике.

Нагрузка, которая ложится на плечи их соперников, огромна, но могу вас заверить, что мы не собираемся отсиживаться в обороне во встрече с ними. Мы едем в Лондон, чтобы показать свою лучшую игру», – сказал тренер «Монако».

Матч «Арсенал» – «Монако » пройдет в среду. После 5 туров команды набрали в ЛЧ по 10 очков, занимая 7-е и 8-е места соответственно.