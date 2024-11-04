«Арсенал» подтвердил уход Эду. Бразилец работал спортивным директором с 2022-го

Эду Гаспар покидает «Арсенал».

Лондонский клуб официально объявил об уходе 46-летнего специалиста с поста спортивного директора.

Бразилец занимал эту должность с 2022 года – прежде он работал техническим директором «канониров».

Ранее сообщалось , что на новом месте работы Эду будет курировать развитие «Ноттингем Форест», «Олимпиакоса» и «Риу Аве». Его зарплата вырастет в три раза.