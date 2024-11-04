«Арсенал» подтвердил уход Эду. Бразилец работал спортивным директором с 2022-го
Эду Гаспар покидает «Арсенал».
Лондонский клуб официально объявил об уходе 46-летнего специалиста с поста спортивного директора.
Бразилец занимал эту должность с 2022 года – прежде он работал техническим директором «канониров».
Ранее сообщалось, что на новом месте работы Эду будет курировать развитие «Ноттингем Форест», «Олимпиакоса» и «Риу Аве». Его зарплата вырастет в три раза.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
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