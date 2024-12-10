Воспитанник «Рубина» Даниэль Зильберман сравнил качество еды в России и США.

16-летний полузащитник академии «Рубина » родился в Нью-Йорке.

«В России намного лучше сервис в ресторанах – и еда, и обслуживание. Да, в Штатах порции огромные, а здесь более европейские – я в Европе не был, но мне так кажется.

А кухня в Америке какая? Ну, бургеры, кола и все такое», – сказал полузащитник «Рубина» Даниэль Зильберман .

«В США люди act nice, но по факту ты можешь им не нравиться. Русские – настоящие. Они не скрывают, если еще не прониклись к тебе». Воспитанник «Рубина» Зильберман о менталитете

«Отношения к русским как к врагам не встречал. В академиях относились по-особенному в хорошем смысле, дискриминации из-за корней не было». Воспитанник «Рубина» Зильберман о США