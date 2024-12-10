«В России намного лучше рестораны – и еда, и обслуживание. В Америке кухня какая? Бургеры, кола и все такое». Воспитанник «Рубина» Зильберман о России и США
Воспитанник «Рубина» Даниэль Зильберман сравнил качество еды в России и США.
16-летний полузащитник академии «Рубина» родился в Нью-Йорке.
«В России намного лучше сервис в ресторанах – и еда, и обслуживание. Да, в Штатах порции огромные, а здесь более европейские – я в Европе не был, но мне так кажется.
А кухня в Америке какая? Ну, бургеры, кола и все такое», – сказал полузащитник «Рубина» Даниэль Зильберман.
«В США люди act nice, но по факту ты можешь им не нравиться. Русские – настоящие. Они не скрывают, если еще не прониклись к тебе». Воспитанник «Рубина» Зильберман о менталитете
«Отношения к русским как к врагам не встречал. В академиях относились по-особенному в хорошем смысле, дискриминации из-за корней не было». Воспитанник «Рубина» Зильберман о США
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости