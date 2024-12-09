«США кажутся идеальной страной для жизни. Ощущаю там больше свободы». 16-летний воспитанник «Рубина» Зильберман о России и Америке
16-летний полузащитник академии «Рубина» родился в Нью-Йорке.
– Где свободы больше – в США или России?
– Там свободы я ощущаю больше. Лучше знаю, как люди себя ведут, лучше понимаю их. Пока мне США кажутся идеальной страной для жизни.
Сначала тебе там сложно – особенно если ты не из обеспеченных слоев. Но вообще можешь устроить свою жизнь как хочешь и в меру способностей. Все в твоих руках!
Если чего-то стоишь и не рефлексируешь – будут продвигать. Пахать только надо. Ну, по крайней мере так было раньше, сейчас, наверное, многое поменяется. Везде непросто стало, – сказал хавбек «Рубина» Даниэль Зильберман.
«В России тренеры строже, выговаривают за промахи. В США выстроена культура общения, подбадривают». Воспитанник «Рубина» Зильберман о подходах
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий