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«США кажутся идеальной страной для жизни. Ощущаю там больше свободы». 16-летний воспитанник «Рубина» Зильберман о России и Америке

Даниэль Зильберман сравнил уровень свободы в Америке и России.

16-летний полузащитник академии «Рубина» родился в Нью-Йорке.

– Где свободы больше – в США или России?

– Там свободы я ощущаю больше. Лучше знаю, как люди себя ведут, лучше понимаю их. Пока мне США кажутся идеальной страной для жизни.

Сначала тебе там сложно – особенно если ты не из обеспеченных слоев. Но вообще можешь устроить свою жизнь как хочешь и в меру способностей. Все в твоих руках!

Если чего-то стоишь и не рефлексируешь – будут продвигать. Пахать только надо. Ну, по крайней мере так было раньше, сейчас, наверное, многое поменяется. Везде непросто стало, – сказал хавбек «Рубина» Даниэль Зильберман.

«В России тренеры строже, выговаривают за промахи. В США выстроена культура общения, подбадривают». Воспитанник «Рубина» Зильберман о подходах

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Даниэль Зильберман
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