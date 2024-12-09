«В Нью-Йорке много мигрантов, есть грязь, бомжи, но я на эти недостатки внимания не обращаю – все-таки родина. Москва намного чище». Воспитанник «Рубина» Зильберман о городах США и России

Даниэль Зильберман считает, что в Москве чище, чем в Нью-Йорке.

16-летний полузащитник академии «Рубина» родился в Нью-Йорке.

«Некоторым Нью-Йорк не нравится: говорят, каменные джунгли. Но это не так. Сейчас, правда, много мигрантов, есть грязь, бомжи. Москва намного чище.

Но я на эти недостатки внимания не обращаю. Скучаю по Нью-Йорку – все-таки моя родина (улыбается). Я прожил много лет на Манхэттене, встречал классных людей. Любил гулять в центральном парке, по набережной Гудзона. Там прекрасно.

А видели в кино зимний Нью-Йорк – канун Рождества, пар валит из люков? В самом деле красиво!

Хотя мне и русские зимы нравятся, и вообще холод люблю. Играть в мороз даже легче», – сказал хавбек «Рубина» Даниэль Зильберман.