«В Нью-Йорке много мигрантов, есть грязь, бомжи, но я на эти недостатки внимания не обращаю – все-таки родина. Москва намного чище». Воспитанник «Рубина» Зильберман о городах США и России
Даниэль Зильберман считает, что в Москве чище, чем в Нью-Йорке.
16-летний полузащитник академии «Рубина» родился в Нью-Йорке.
«Некоторым Нью-Йорк не нравится: говорят, каменные джунгли. Но это не так. Сейчас, правда, много мигрантов, есть грязь, бомжи. Москва намного чище.
Но я на эти недостатки внимания не обращаю. Скучаю по Нью-Йорку – все-таки моя родина (улыбается). Я прожил много лет на Манхэттене, встречал классных людей. Любил гулять в центральном парке, по набережной Гудзона. Там прекрасно.
А видели в кино зимний Нью-Йорк – канун Рождества, пар валит из люков? В самом деле красиво!
Хотя мне и русские зимы нравятся, и вообще холод люблю. Играть в мороз даже легче», – сказал хавбек «Рубина» Даниэль Зильберман.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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