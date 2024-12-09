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  • «В России тренеры строже, выговаривают за промахи. В США выстроена культура общения, подбадривают». Воспитанник «Рубина» Зильберман о подходах
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«В России тренеры строже, выговаривают за промахи. В США выстроена культура общения, подбадривают». Воспитанник «Рубина» Зильберман о подходах

Воспитанник «Рубина» сравнил работу тренеров в России и США.

«Придя в ЦСКА, я научился самостоятельности. В Америке для тебя все делают – и родители, и бабушки, и репетиторы, и частные коучи. Все расписано по минутам. Здесь учился проводить время сам.

В России тренеры относятся к игрокам строже: часто выговаривают за промахи. Не могу представить такого в США. Там выстроена культура общения внутри команд и клубов, да и с родителями.

В американских академиях тебя, наоборот, подбадривают: ошибся – ничего страшного. Главное – пробуй и работай», – сказал родившийся в Нью-Йорке 16-летний полузащитник Даниэль Зильберман.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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