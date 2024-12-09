«Отношения к русским как к врагам не встречал. В академиях относились по-особенному в хорошем смысле, дискриминации из-за корней не было». Воспитанник «Рубина» Зильберман о США

Даниэль Зильберман рассказал об отношении к россиянам в США.

16-летний полузащитник академии «Рубина » родился в Нью-Йорке.

«Ко мне как к русскому в американских академиях относились в хорошем смысле по-особенному. Тренеры – и англичане, и латиноамериканцы говорили: «Ты русский, а значит, должен быть сильным, крепким». Во многом они шутили – например, про то, что я в России с медведями дерусь (улыбается). Но кое-что было и всерьез. Ждали от меня большей выдержки, чем от других.

Дискриминации из-за своих корней не было. Да и не могло быть в принципе. Во-первых, родившийся в Америке – по факту американец. Во-вторых, дискриминация по любому признаку – серьезное обвинение, в профессиональной среде это недопустимо.

Никогда не встречал отношения к русским как к врагам. Если оно где-то и есть, обращать внимание не надо. Допустим, ты русский и знаешь, что ты хороший человек. Значит, вообще без разницы, что другие думают», – сказал хавбек «Рубина» Даниэль Зильберман.