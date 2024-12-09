  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Отношения к русским как к врагам не встречал. В академиях относились по-особенному в хорошем смысле, дискриминации из-за корней не было». Воспитанник «Рубина» Зильберман о США
19

«Отношения к русским как к врагам не встречал. В академиях относились по-особенному в хорошем смысле, дискриминации из-за корней не было». Воспитанник «Рубина» Зильберман о США

Даниэль Зильберман рассказал об отношении к россиянам в США.

16-летний полузащитник академии «Рубина» родился в Нью-Йорке.

«Ко мне как к русскому в американских академиях относились в хорошем смысле по-особенному. Тренеры – и англичане, и латиноамериканцы говорили: «Ты русский, а значит, должен быть сильным, крепким». Во многом они шутили – например, про то, что я в России с медведями дерусь (улыбается). Но кое-что было и всерьез. Ждали от меня большей выдержки, чем от других.

Дискриминации из-за своих корней не было. Да и не могло быть в принципе. Во-первых, родившийся в Америке – по факту американец. Во-вторых, дискриминация по любому признаку – серьезное обвинение, в профессиональной среде это недопустимо.

Никогда не встречал отношения к русским как к врагам. Если оно где-то и есть, обращать внимание не надо. Допустим, ты русский и знаешь, что ты хороший человек. Значит, вообще без разницы, что другие думают», – сказал хавбек «Рубина» Даниэль Зильберман.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Политика
logoРубин
детский футбол
Даниэль Зильберман
logoпремьер-лига Россия
дискриминация
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«США кажутся идеальной страной для жизни. Ощущаю там больше свободы». 16-летний воспитанник «Рубина» Зильберман о России и Америке
67сегодня, 13:56
«В России тренеры строже, выговаривают за промахи. В США выстроена культура общения, подбадривают». Воспитанник «Рубина» Зильберман о подходах
25сегодня, 07:41
«Учиться в российской школе труднее, чем в американской. Там не учат мировую историю, географию, литература почти отсутствует». Игрок академии «Рубина» Зильберман о США
160вчера, 20:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Аллегри может возглавить «Вест Хэм» в конце сезона. Стороны провели переговоры, в случае увольнения Лопетеги клуб назначит временного тренера (talkSPORT)
37 минут назад
Нойер не сыграет до конца года из-за перелома ребра. Об этом сообщил Компани: «Ожидаем его возвращения в январе»
719 минут назад
Хоселу о Роналду: «Лучший в мире, невероятный человек. Он был рядом в моем дебютном матче – помог забить первый гол, после отдал свою футболку»
121 минуту назад
«Бавария» хочет, чтобы Дэвис продлил контракт к Рождеству, и давит на защитника. Альфонсо может начать переговоры с «Реалом» и «МЮ» в январе
524 минуты назад
«Ливерпуль» мечтает о новом кубке ЛЧ. Ваша помощь будет кстати
25 минут назадСпецпроект
Иличич о Мбаппе: «Люди ждали от него того, что делал Роналду, но Криштиану и Месси были с другой планеты. В Мадриде спрос максимальный: если ты не забиваешь, то ничего не стоишь»
1739 минут назад
Дуглас Сантос: «Очень люблю Россию, поэтому и получил гражданство. Но за сборную должны играть молодые русские воспитанники. Я по-прежнему мечтаю сыграть за Бразилию»
4254 минуты назад
«Реал» не отдаст Гюлера и Эндрика в аренду в январе, заявил Анчелотти: «Возможно, им нужно больше игрового времени, но у меня нет предубеждений к молодежи. Стараюсь выпускать лучших»
12сегодня, 18:22
Гурцкая о Слишковиче: «Его футбол – не вставать с жопы и забить в единственной атаке. Все латиноамериканцы хотят уйти из «Оренбурга», Перес и Мансилья придумали травмы»
13сегодня, 18:14
Мбаппе надеется, что «ПСЖ» однажды выиграет ЛЧ: «Болельщики, которые страдают, заслуживают немного счастья. Но не сейчас – я сам хочу выиграть ее с «Реалом», а кубок только один»
17сегодня, 18:04
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев про Хачатурянца и Карасева во главе судейского корпуса: «Не хочется комментировать слухи. Если Ашот Рафаилович хочет вернуться в том или ином качестве, я двумя руками за»
8 минут назад
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» сыграет с «Вулверхэмптоном»
91714 минут назад
Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Эспаньол»
13114 минут назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Монцы»
13428 минут назад
Жота и Алиссон тренировались в общей группе «Ливерпуля». Кьеза пропустил тренировку из-за болезни
641 минуту назад
Ороз о Модриче: «Для Хорватии он как Месси для Аргентины или Роналду для Португалии – cердце нашей команды»
3сегодня, 18:25
Вячеслав Федорищев: «Я болельщик «Крыльев Советов» и симпатизирую «Акрону», оба клуба не будут лишены внимания. «Крылья» – элемент нашего оперативного управления»
4сегодня, 18:14
РФС проверяет возможные ставки Боженова из «Пари НН». Запросы направлены в букмекерские конторы («Мутко против»)
5сегодня, 18:02
Бабичу прооперировали колено в Сербии: «Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу! 🔴⚪️»
10сегодня, 17:48Фото
Игнашевич может возглавить «Химки». Руководство клуба недовольно работой Артиги («РБ Спорт»)
10сегодня, 17:38