Алаев про Хачатурянца и Карасева во главе судейского корпуса: «Не хочется комментировать слухи. Если Ашот Рафаилович хочет вернуться в том или ином качестве, я двумя руками за»
– Как относитесь к тому, что в футбольных кругах обсуждается тема о том, что во главе российского судейства встанут Ашот Хачатурянц и Сергей Карасев, а Милорад Мажич и Павел Каманцев свои посты оставят?
– Не хочется комментировать слухи. Информации о том, что Сергей Карасев хочет завершить карьеру, нет. К Хачатурянцу отношусь с большим уважением, считаю его высоким профессионалом. Но мы обсуждаем не судейство в нашем общении, а его проект в детском футболе.
Если Ашот Рафаилович хочет вернуться в профессиональный футбол в том или ином качестве, я двумя руками за. Такие люди в футболе нужны. Но только он сам решит, когда и как вернуться, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
Экс-президент РПЛ Хачатурянц близок к возвращению в российский судейский корпус. Он уже возглавлял судейский комитет РФС («Это футбол, брат!»)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий