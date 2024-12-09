Алаев про Хачатурянца и Карасева во главе судейского корпуса: «Не хочется комментировать слухи. Если Ашот Рафаилович хочет вернуться в том или ином качестве, я двумя руками за»

В РПЛ высказались о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в судейский корпус.

– Как относитесь к тому, что в футбольных кругах обсуждается тема о том, что во главе российского судейства встанут Ашот Хачатурянц и Сергей Карасев, а Милорад Мажич и Павел Каманцев свои посты оставят?

– Не хочется комментировать слухи. Информации о том, что Сергей Карасев хочет завершить карьеру, нет. К Хачатурянцу отношусь с большим уважением, считаю его высоким профессионалом. Но мы обсуждаем не судейство в нашем общении, а его проект в детском футболе.

Если Ашот Рафаилович хочет вернуться в профессиональный футбол в том или ином качестве, я двумя руками за. Такие люди в футболе нужны. Но только он сам решит, когда и как вернуться, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

Экс-президент РПЛ Хачатурянц близок к возвращению в российский судейский корпус. Он уже возглавлял судейский комитет РФС («Это футбол, брат!»)