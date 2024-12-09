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Алаев о том, почему не отреагировал на кружок от Федорищева: «Не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. Губернатор может меня найти за одну минуту. Надеюсь, у нас будет личная встреча»

Александр Алаев объяснил, почему не ответил на сообщение от Вячеслава Федорищева.

Ранее губернатор Самарской области рассказал, что пытался связаться с президентом РПЛ и обсудить вопрос о коррупции в судействе: «Нет конструктивного взаимодействия с лигой. Записал кружочек – ни ответа, ни привета. Значит, такая позиция».

– Как отреагировали на слова Федорищева о том, что вы не откликнулись на кружок, который он вас прислал в телеграме?

– Это вопрос дискоммуникации. Есть правило – я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. Видел пропущенный звонок, номер скрыт. Губернатор может меня найти за одну минуту. За одну! Надеюсь, что у нас будет личная встреча, на которой все вопросы обсудим, в том числе и вопрос коммуникации.

– Я правильно понял – вам прислали видеокружок с аккаунта со скрытым номером?

– Да. Может быть, это я не такой современный. Но в телеграме мне показывали, что звонят в том числе и с аккаунтов с моей фотографией – это не очень приятная история. Есть много мошеннических схем, о которых мы регулярно слышим. Поэтому выработал правило – если человек хочет со мной связаться, номер всегда можно найти, – сказал Алаев. 

Глава РПЛ Алаев про письмо Федорищева в РПЛ: «Люди вокруг губернатора неглубоко разбираются в футболе, возможно. Кто-то пользуется ситуацией и доводит некорректную информацию»

Алаев о том, что Каманцев сказал Федорищеву про взятки судьям: «Не уверен, что это его слова. Ни мне, ни клубам об этих фактах не говорили»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoВячеслав Федорищев
logoАлександр Алаев
logoпремьер-лига Россия
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