Президент РПЛ об официальном ответе Федорищеву: «Мы с ними связались, перенаправили. Подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в процесс»
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один и функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. В тот же день было направлено письмо в РПЛ с просьбой обратить внимание на ситуацию.
«О конкретном ответе скажу позже, сейчас некорректно. Есть темы, которые курируются РФС – например, судейство. Мы с ними связались, перенаправили.
Нам были заданы определенные вопросы – мы на них ответили. А главное – мы сказали, что подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в этот процесс. Наличие «Строгино» и «Чертаново» в обращении к РПЛ? Это удивило», – сказал Александр Алаев.
Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко
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