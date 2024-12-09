Глава РПЛ Алаев про письмо Федорищева в РПЛ: «Люди вокруг губернатора неглубоко разбираются в футболе, возможно. Кто-то пользуется ситуацией и доводит некорректную информацию»
Ранее губернатор Самарской области заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. В тот же день было направлено письмо в российскую Премьер-лигу (РПЛ) с просьбой обратить внимание на ситуацию.
– Что документально есть по этой истории, кроме заявлений? Письма, иные документы о проведении проверки. Какие заявления от Федорищева, кроме звучавших в медиа, поступили в РПЛ?
– Есть решение общего собрания лиги и заявление-письмо на имя губернатора, документ согласован всеми 16 клубами.
На это письмо мы получили ответ, который показался мне странным, поскольку затрагивает не только эту ситуацию, но и агентскую тему, а также детско-юношеский футбол.
– Есть нюанс, который касается ответственности за определенные сектора отрасли. Судейство и детско-юношеский футбол – это территория РФС, его профильных комитетов и департаментов. Непонятно, в чем здесь вопрос к лиге?
– Я тоже не понял. Когда отвечали губернатору в первый раз, говорили, что у лиги есть определенные компетенции. Сейчас я вижу, что вокруг губернатора, возможно, люди, которые в футболе разбираются неглубоко.
Исходя из этого, получается ситуация, что к РПЛ обращены вопросы по мальчику из академии, по судейским разбирательствам, которые давно закрыты – одни судьи отстранены, другие возвращены.
Странно, что исполнителем по этому письму губернатора является действующий сотрудник ФНЛ. Я уточнил у президента ФНЛ, сменил ли этот сотрудник работу. Оказалось, нет, он по-прежнему работает в ФНЛ.
– Что за сотрудник?
– Тер-Абрамян, коммерческий директор. У меня такое ощущение, что вокруг губернатора много людей, которые обладают не совсем корректной компетенцией.
– Получается, что в окружении там есть человек, который и дал тему про 36 миллионов, что в итоге перешло в заявления и скандал.
– Складывается впечатление, что всей этой ситуацией вокруг губернатора кто-то пользуется и доводит некорректную информацию. Поэтому предлагаю разобрать каждый пункт письма.
В первый день я заявил о том, что мы не хотим уходить в сторону и смотреть, как будет идти разбирательство. Хотим все довести до конца, но сейчас это происходит хаотично, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
Глава РПЛ Алаев о словах Федорищева про коррупцию: «Удар по индустрии. Даже зарубежные партнеры спрашивали, что происходит. Я с ним не общался, не беру с незнакомых номеров»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий