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Алаев о том, что Каманцев сказал Федорищеву про взятки судьям: «Не уверен, что это его слова. Ни мне, ни клубам об этих фактах не говорили»

Глава Мир РПЛ заявил, что Павел Каманцев не сообщал о коррупции в судействе.

Сообщалось, что в ходе одной из бесед с главой ЭСК РФС губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев задал вопрос Каманцеву о существовании коррупции в российском футболе. Каманцев ответил положительно, но подчеркнул, что доказательств этому не имеет. В МВД опросили Каманцева в рамках доследственной проверки.

– Вопрос по главе судейского комитета РФС Павлу Каманцеву. Если верна информация телеграм-канала Baza о том, что именно он рассказал самарскому губернатору Вячеславу Федорищеву о существующей в российском футболе практике дачи взяток судьям, есть вопрос – почему он же, будучи главой судейства и членом исполкома, не говорил то же самое руководству РФС?

– Я не уверен в том, что это слова Каманцева.

– Это цитата из поста в телеграм-канале.

– Он сам подтверждал эти слова? Каманцев говорил, что именно он сказал губернатору о коррупции?

– Нет.

– Тогда я не буду это обсуждать. Павел Юрьевич ходит на футбол, его можно спросить. Меня информация о том, что он эти слова говорил, крайне удивила.

– В каком смысле удивила – что он работал в РФС и не говорил об этом на исполкоме?

– В том числе.

– Как считаете, если информация о взятках будет подтверждена, должен ли Каманцев покинуть свой пост?

– Во всей этой ситуации пока меньше всего волнует, кто будет главой судейского комитета. Это вторично.

Первично – необходимо разобраться в том, был ли факт коррупции. И виновные должны быть наказаны.

– Каманцев участвует иногда в общих собраниях лиги, вы член исполкома. Когда-то Павел Юрьевич как глава российского судейства говорил о том, что есть коррупция в судействе?

– Об озвученных Каманцевым фактах – если он их озвучивал – ни клубам на общих собраниях, ни мне не говорилось, – сказал Александр Алаев.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoВячеслав Федорищев
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
Павел Каманцев
logoОрганизация РПЛ
logoАлександр Алаев
logoРФС
ЭСК РФС
logoсудьи
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