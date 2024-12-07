Алаев о матче «Спартак» – «Пари НН»: «Красные мячи – это уже мем, но хорошо, что они есть. Спортивная интрига жива, чемпионат интересный»
Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН».
Команда под руководством Деяна Станковича выиграла матч 18-го тура Мир РПЛ со счетом 3:0. Команды играли красными мячами из‑за сильного снегопада.
«Хороший матч, несмотря на погоду, благодарен работникам стадиона. Почти 15 тысяч [зрителей] пришло, «Спартак» привлек. Поздравляю с победой. Красные мячи – это уже мем, но хорошо, что они есть.
Я бы сказал о двух вещах по итогам: мы учли ошибки прошлого, с точки зрения всего мы продвинулись. Все, что было, забыто. Ну и спортивная интрига жива. «Спартак» в гонке, интересный чемпионат», – сказал президент РПЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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