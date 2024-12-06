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Экс-президент РПЛ Хачатурянц близок к возвращению в российский судейский корпус. Он уже возглавлял судейский комитет РФС («Это футбол, брат!»)

Ашот Хачатурянц близок к возвращению в российский судейский корпус.

Об этом сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат!»

С 2019 года Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС и ЭСК, а в 2021-2022 годах был президентом РПЛ.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»
logoАшот Хачатурянц
logoОрганизация РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoсудьи
ЭСК РФС
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