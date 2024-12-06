Экс-президент РПЛ Хачатурянц близок к возвращению в российский судейский корпус. Он уже возглавлял судейский комитет РФС («Это футбол, брат!»)
Ашот Хачатурянц близок к возвращению в российский судейский корпус.
Об этом сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат!»
С 2019 года Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС и ЭСК, а в 2021-2022 годах был президентом РПЛ.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»
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