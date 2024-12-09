Ороз о жизни в России на 30 тысяч рублей: «Мне бы хватило. Сам хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле – так лучше и правильнее»

Защитник «Крыльев» Алоис Ороз рассказал, сколько денег ему нужно в России.

23-летний хорват ранее играл за нидерландский «Витесс».

– В России многие сейчас обсуждают траты футболистов. Сколько тебе нужно потратить в месяц, чтобы комфортно себя ощущать?

– Мне не надо очень много.

– Тебе хватит 30 тысяч рублей в месяц?

– В России? Да, вполне. Если бы я не ездил домой к родителям, то мне бы хватило этой суммы.

В обычной жизни я предпочитаю заботиться о себе сам – самостоятельно хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле – так лучше и правильнее, – сказал защитник «Крыльев » Алоис Ороз .

Латышонок о тратах в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены. В Питере дорогое жилье, чуть с ума не сошел, в Калининграде снимал за 28 тысяч – казалось, что очень дорого»