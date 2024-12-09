Ороз о жизни в России на 30 тысяч рублей: «Мне бы хватило. Сам хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле – так лучше и правильнее»
Защитник «Крыльев» Алоис Ороз рассказал, сколько денег ему нужно в России.
23-летний хорват ранее играл за нидерландский «Витесс».
– В России многие сейчас обсуждают траты футболистов. Сколько тебе нужно потратить в месяц, чтобы комфортно себя ощущать?
– Мне не надо очень много.
– Тебе хватит 30 тысяч рублей в месяц?
– В России? Да, вполне. Если бы я не ездил домой к родителям, то мне бы хватило этой суммы.
В обычной жизни я предпочитаю заботиться о себе сам – самостоятельно хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле – так лучше и правильнее, – сказал защитник «Крыльев» Алоис Ороз.
Латышонок о тратах в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены. В Питере дорогое жилье, чуть с ума не сошел, в Калининграде снимал за 28 тысяч – казалось, что очень дорого»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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