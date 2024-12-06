«Краснодар» предложил 8 млн евро за вингера «Интернасьонала» Уэсли. Бразилец – лучший бомбардир клуба (Globo Esporte)
«Краснодар» готов купить вингера «Интернасьонала» Уэсли.
По информации Globo Esporte, российский клуб предложил за 25-летнего игрока 8 млн евро.
Бразильцы хотели бы получить за Уэсли как минимум 10 млн евро, но клубу необходимо продать игроков, чтобы уладить финансовую ситуацию, и он может согласиться отпустить его за меньшую сумму.
Отмечается, что в середине года «Бешикташ» предложил 7 млн евро за футболиста, но руководство клуба не приняло это предложение.
Бразилец перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.
В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. На данный момент он лучший бомбардир команды.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
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