«Краснодар» предложил 8 млн евро за вингера «Интернасьонала» Уэсли. Бразилец – лучший бомбардир клуба (Globo Esporte)

«Краснодар» готов купить вингера «Интернасьонала» Уэсли.

По информации Globo Esporte, российский клуб предложил за 25-летнего игрока 8 млн евро.

Бразильцы хотели бы получить за Уэсли как минимум 10 млн евро, но клубу необходимо продать игроков, чтобы уладить финансовую ситуацию, и он может согласиться отпустить его за меньшую сумму.

Отмечается, что в середине года «Бешикташ» предложил 7 млн евро за футболиста, но руководство клуба не приняло это предложение.

Бразилец перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.

В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. На данный момент он лучший бомбардир команды.