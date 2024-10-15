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  • Латышонок о тратах в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены. В Питере дорогое жилье, чуть с ума не сошел, в Калининграде снимал за 28 тысяч – казалось, что очень дорого» 
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Латышонок о тратах в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены. В Питере дорогое жилье, чуть с ума не сошел, в Калининграде снимал за 28 тысяч – казалось, что очень дорого» 

Евгений Латышонок рассказал, сколько денег ему хватает в месяц.

– Сколько хватает денег для комфортной жизни?

– В Питере дорогое жилье. Честно говоря, я чуть с ума не сошел от таких цен. В Калининграде я снимал квартиру за 28 тысяч рублей, и мне казалось, что это очень дорого. 

Приехали в Питер, начали искать квартиру – и это просто катастрофа. Хотел заехать в квартиру рядом с базой, и там была двухкомнатная за 70 тысяч рублей, но в ней – вообще ничего. Она не просто пустая, а ушатанная, даже паркет разваливается. Ни техники, ни мебели, ни посуды, ни Wi-Fi. 70 тысяч рублей за такое! В итоге нашел квартиру в 15 минутах от базы.

– А если без учета квартиры?

– Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание – на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот в принципе и все. 

Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крестной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше.

– Нет соблазна купить телевизор, игровую приставку?

– В игры стараюсь вообще не играть. Когда убрал игрушки, у меня все пошло в гору. Когда родители приезжали, мы с ними ездили в торговый центр, и я покупал им какие-то вещи. А так – особо нет, – сказал вратарь «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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деньги
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