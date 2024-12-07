Форвард «Адмирала» Петьков о словах Латышонка про траты: «Про 30 тысяч рублей в месяц не буду уж врать, на 50 смогу прожить, думаю. На себя особо не трачусь – могу на жену, на собак»

Форвард «Адмирала» Кирилл Петьков сказал, что сможет прожить на 50 тысяч рублей.

– Недавно голкипер «Зенита» Евгений Латышонок сказал, что может прожить месяц на 30 тысяч рублей, а главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка - на 50 тысяч. Сколько тебе нужно для комфортной жизни?

– Если для себя, без коммуналки, без корма собакам, мне 30 тысяч хватит. Ну а чего? Нас кормят. Поужинать куда-нибудь сходить не всегда хочется. Ладно, про 30 тысяч не буду уж врать. На 50 тысяч, думаю, смогу.

– Какие были самые дорогие и неоправданные покупки?

– Сейчас даже не вспомню. Люблю в компьютерные игры что-нибудь закинуть, потратить немного денег. Но это не каждый день. Иногда ходим с парнями в компьютерный клуб, я там закину немного денег.

– Часы, браслеты и автомобили?

– Я особо на себя не трачусь. Могу на жену потратить, могу на Wildberries зайти и собакам всякие штуки понакупать, непонятно зачем.

Недавно купил кость собаке, а у нее зуб сломался, – сказал Петьков .