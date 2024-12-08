Аршавин о неназначенном пенальти в пользу «Краснодара»: «Я понимаю чувства Мусаева. При желании можно отматывать до утра и всегда находить повод для отмены»
«Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) в 18-м туре Мир РПЛ и ушел на зимний перерыв на первом месте – команда Мурада Мусаева при равенстве очков опережает «Зенит» по дополнительным показателям.
В конце матча судья Василий Казарцев отменил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы и не назначил пенальти в пользу «быков» за игру рукой защитника «Локо» Максима Ненахова, так как перед этим был фол со стороны игрока южан.
На 93-й Казарцев удалил главного тренера «Краснодара» Мусаева за споры после момента с пенальти.
«Я понимаю чувства Мусаева, когда отматывают и находят какой‑то элемент.
Думаю, при желании можно отматывать до утра и всегда находить повод для отмены», – сказал бывший игрок «Зенита» Аршавин в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».
Два решения судей, отнявших у «Краснодара» единоличное лидерство на зиму. Все ли верно?
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