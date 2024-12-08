Аршавин о неназначенном пенальти в пользу «Краснодара»: «Я понимаю чувства Мусаева. При желании можно отматывать до утра и всегда находить повод для отмены»

Андрей Аршавин понял эмоции тренера «Краснодара» в спорном моменте против «Локо».

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом » (0:0) в 18-м туре Мир РПЛ и ушел на зимний перерыв на первом месте – команда Мурада Мусаева при равенстве очков опережает «Зенит » по дополнительным показателям.

В конце матча судья Василий Казарцев отменил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы и не назначил пенальти в пользу «быков» за игру рукой защитника «Локо» Максима Ненахова , так как перед этим был фол со стороны игрока южан.

На 93-й Казарцев удалил главного тренера «Краснодара» Мусаева за споры после момента с пенальти.

«Я понимаю чувства Мусаева, когда отматывают и находят какой‑то элемент.

Думаю, при желании можно отматывать до утра и всегда находить повод для отмены», – сказал бывший игрок «Зенита» Аршавин в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ ».

Два решения судей, отнявших у «Краснодара» единоличное лидерство на зиму. Все ли верно?