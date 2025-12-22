Долг «Ростова» – 4-5 млрд рублей. Зарплаты задерживают с осени, зимние сборы не оплачены, госфинансирование на 700 млн в год не подтверждено. Клуб может покинуть РПЛ (Иван Карпов)
«Ростов» может покинуть Мир РПЛ из-за долгов.
«Ростов» рискует не получить новую лицензию Мир РПЛ из-за долгов. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
«Текущий долг клуба по разным оценкам составляет от 4 до 5 млрд рублей. Зимние сборы на сегодняшний день не оплачены. Задержки по зарплате тянутся с сентября/октября (у разных игроков по-разному). Государственное финансирование на 700 млн в год – не подтверждено. Мало того, весь ростовский спорт под угрозой: в проекте бюджета на 2026-й он не запланирован в принципе.
Даже если каким-то чудом казакам удастся завершить чемпионат и не вылететь – они вряд ли получат лицензию на следующий сезон РПЛ. Даже если им дадут 0,7 млрд от области. Ведь общий бюджет клуба – 2,7 млрд. Откуда взять еще 2?» – написал Карпов в своем телеграм-канале.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
