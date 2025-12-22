Далот о травме Бруну: «Надеюсь, все окажется не так серьезно. Мы расстроились, что он покинул поле, но это шанс для других проявить себя»

Далот о травме Бруну: надеюсь, она окажется не такой серьезной.

Защитник «Манчестер Юнайтед » Диогу Далот высказался о травме Бруну Фернандеша в матче с «Астон Виллой» (1:2).

Капитан «МЮ» получил повреждение мягких тканей в 1-м тайме матча 17-го тура АПЛ . Сообщалось , что Бруну может пропустить около месяца.

«Конечно, мы расстроились, что Бруну покинул поле. Думаю, мы нашли способ остаться в игре и пытались создавать моменты.

Думаю, мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше, и будем надеяться, что все окажется не так серьезно, и Бруну будет готов к следующим матчам.

Это тот самый момент. Я имею в виду, что у нас отсутствуют многие игроки, и это возможность для тех, у кого было не так много шансов, проявить себя и показать, что они заслуживают играть больше», – сказал Далот в интервью клубному телевидению «МЮ».