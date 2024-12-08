Экс-судья Николаев поддержал отмену гола «Краснодара» и неназначение пенальти в ворота «Локо»: «Все очевидно с офсайдом и фолом до игры рукой»

Алексей Николаев поддержал решения судей в матче «Краснодар» – «Локомотив».

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом » (0:0) в 18-м туре Мир РПЛ и ушел на зимний перерыв на первом месте – команда Мурада Мусаева при равенстве очков опережает «Зенит» по дополнительным показателям.

В конце матча судья Василий Казарцев отменил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы и не назначил пенальти в пользу «быков» за игру рукой защитника «Локо» Максима Ненахова, так как перед этим был фол со стороны игрока южан.

– Что касается первого момента с отменным голом, то здесь все очевидно. Видим, что игрок «Краснодара» находится в положении вне игры, помимо этого активно участвует в борьбе за мяч и, даже не касаясь его, своим движением влияет на игровой эпизод. Абсолютно справедливо помощник судьи фиксирует офсайд.

– Насколько далек был фол, чтобы отматывать и в итоге не ставить пенальти?

– Фол был далек от арбитра, который сам должен был зафиксировать нарушение.

Сам фол очевиден, тут же идет вертикальная атака, одна фаза. Дальше мяч попадает в отставленную руку. Если бы не было фола на Воробьеве , арбитр был бы обязан назначить 11‑метровый удар.

На мой взгляд, Василий Казарцев должен был сам видеть этот ход на боковой линии и раньше назначить штрафной удар за фол, – сказал бывший арбитр ФИФА Николаев.

Два решения судей, отнявших у «Краснодара» единоличное лидерство на зиму. Все ли верно?