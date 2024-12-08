  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Николаев поддержал отмену гола «Краснодара» и неназначение пенальти в ворота «Локо»: «Все очевидно с офсайдом и фолом до игры рукой»
1

Экс-судья Николаев поддержал отмену гола «Краснодара» и неназначение пенальти в ворота «Локо»: «Все очевидно с офсайдом и фолом до игры рукой»

Алексей Николаев поддержал решения судей в матче «Краснодар» – «Локомотив».

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) в 18-м туре Мир РПЛ и ушел на зимний перерыв на первом месте – команда Мурада Мусаева при равенстве очков опережает «Зенит» по дополнительным показателям.

В конце матча судья Василий Казарцев отменил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы и не назначил пенальти в пользу «быков» за игру рукой защитника «Локо» Максима Ненахова, так как перед этим был фол со стороны игрока южан.

– Что касается первого момента с отменным голом, то здесь все очевидно. Видим, что игрок «Краснодара» находится в положении вне игры, помимо этого активно участвует в борьбе за мяч и, даже не касаясь его, своим движением влияет на игровой эпизод. Абсолютно справедливо помощник судьи фиксирует офсайд.

– Насколько далек был фол, чтобы отматывать и в итоге не ставить пенальти?

– Фол был далек от арбитра, который сам должен был зафиксировать нарушение.

Сам фол очевиден, тут же идет вертикальная атака, одна фаза. Дальше мяч попадает в отставленную руку. Если бы не было фола на Воробьеве, арбитр был бы обязан назначить 11‑метровый удар.

На мой взгляд, Василий Казарцев должен был сам видеть этот ход на боковой линии и раньше назначить штрафной удар за фол, – сказал бывший арбитр ФИФА Николаев.

Два решения судей, отнявших у «Краснодара» единоличное лидерство на зиму. Все ли верно?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoВасилий Казарцев
logoАлексей Николаев
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
logoДмитрий Воробьев
logoАлександр Черников
logoДжон Кордоба
logoОлакунле Олусегун
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Шнякин: «Катастрофический нефарт «Краснодара» в плане судейских решений в конце года – «Рубин», «Химки», «Локо». Такое средоточие невезения – это слишком»
36сегодня, 18:59
Казарцев удалил Мусаева на 93-й минуте матча с «Локомотивом». Тренер «Краснодара» получил красную за споры с судьями
27сегодня, 18:44
Казарцев не поставил пенальти в пользу «Краснодара» за руку игрока «Локо» Ненахова. Судья с ВАР зафиксировал фол Черникова перед этим
93сегодня, 18:36Фото
Казарцев отменил гол Кордобы «Локомотиву» на 83-й из-за офсайда Олусегуна – судья посчитал, что игрок «Краснодара» влиял на эпизод
38сегодня, 18:26Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мусаев о 1-м месте «Краснодара» перед перерывом: «Это важно, было тяжелое начало, нас уже все списали. Есть большое удовлетворение от работы»
27 минут назад
Нани завершил карьеру в 38 лет. С «МЮ» вингер выиграл ЛЧ и 4 титула АПЛ, с Португалией – Евро-2016
1012 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Лацио», «Фиорентина» победила «Кальяри», «Эмполи» разгромил «Верону»
11714 минут назадLive
Мареска о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Кукурелья сказал, что хотел добавить эмоций в игру. Если серьезно, то в целом «Челси» заслужил победу»
1125 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» сыграет с «Севильей», «Сосьедад» Захаряна разгромил «Леганес» в гостях, «Атлетик» победил «Вильярреал»
10327 минут назад
Мбаппе о подозрении в изнасиловании в Стокгольме: «Я не беспокоюсь, я удивлен. Это просто недоразумение. Я не получал повестки, власти Швеции ничего не заявляли»
2334 минуты назад
Баринов о 0:0: «Локомотив» контролировал игру, «Краснодар» ничем не удивил. По моментам мы были ближе к победе»
1238 минут назад
Ташуев об 1:0 с «Оренбургом»: «Сказал игрокам, что победа «Ахмата» – заслуга помощника Ахмеда. Он раздал малоимущим барашка. Это не шутка. Помолился. Значит, помогло»
646 минут назад
«Тоттенхэм» в 11-й раз проиграл в АПЛ, ведя в 2+ гола – это антирекорд лиги. Сегодня после 2:0 с «Челси» уступил 3:4
1251 минуту назад
Постекоглу о 3:4 с «Челси»: «Болезненное поражение. «Тоттенхэм» терял концентрацию. Нужно донести до футболистов, что нас сложно остановить, когда играем в свой футбол»
1555 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Лацио». Хвича и Лукаку в старте. Онлайн-трансляция
1214 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» играет на выезде с «Сент-Этьеном», «Ланс» победил «Монпелье»
1015 минут назадLive
13 очков Тюкавина – лучший результат 18-го тура РПЛ. Жиров набрал 12 очков, Маркиньос и Йочич – по 10
115 минут назадФэнтези
Тренер «Краснодара» Оленин о 0:0 с «Локомотивом»: «Содержательного футбола не получилось, много единоборств. У нас было больше моментов, на мой взгляд»
128 минут назад
Палмер о пенальти «паненкой» в матче с «Тоттенхэмом»: «Показалось, что вратарь готов прыгнуть, и я его перекинул. «Челси» знал, что должен победить после ничьих «Арсенала» и «Сити»
1043 минуты назад
«Атлетико» – «Севилья». Гризманн и Альварес играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
155 минут назад
«Краснодар» не побеждает 5 матчей подряд. У «Локо» 4 игры без побед
10сегодня, 19:00
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» и «Майнц» сыграли 4:3, «Фрайбург» и «Хоффенхайм» поделили очки
12сегодня, 18:25
У «Ахмата» первая победа за 7 матчей. Сегодня обыграли «Оренбург» дома – 1:0
7сегодня, 17:53
Эберль о Мусиале: «Способен решать исход матчей, как Месси в «Барсе» и Роналду в «Реале». Мы все знаем, как он великолепен»
4сегодня, 17:52